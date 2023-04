EU: Če je videoposnetek obglavljenja resničen, bodo sledile obtožbe zaradi vojnih zločinov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ubijanje vojnih ujetnikov je zelo resna kršitev ženevske konvencije. Ponavljamo, vsi storilci vojnih zločinov in njihovi pomagači morajo za to odgovarjati," je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Nabila Massrali . Če se bo grozljivi videoposnetek obglavljenja ukrajinskega ujetnika izkazal kot resničen, bodo storilci obtoženi vojnih zločinov.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



6.35 EU: Če je videoposnetek obglavljenja resničen, bodo sledile obtožbe zaradi vojnih zločinov

6.35 EU: Če je videoposnetek obglavljenja resničen, bodo sledile obtožbe zaradi vojnih zločinov

EU je predlagala, da bi bili ruski vojaki, ki so bili domnevno posneti med obglavljanjem ukrajinskega ujetnika, obtoženi vojnih zločinov, če bo posnetek incidenta preverjen in se izkazal kot resničen.

Videoposnetek prikazuje vojaka, ki drži nož in odseka glavo moškemu, ki naj bi bil ujetnik. "Če se to potrdi, je to še en brutalen opomin na nečloveško naravo ruske agresije," je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Nabila Massrali.

"Ubijanje vojnih ujetnikov je zelo resna kršitev ženevske konvencije. Ponavljamo, da morajo vsi storilci vojnih zločinov in njihovi pomagači odgovarjati," je dodala.

Kremelj je posnetek označil za "grozljiv", vendar je dejal, da ga je treba preveriti.