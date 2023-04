BBC: Zahodne posebne enote so v Ukrajini, dokazujejo razkriti dokumenti #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6.15 BBC: Zahodne posebne enote so v Ukrajini, razkriti dokumenti to dokazujejo

O prisotnosti zahodnih specialnih enot v Ukrajini se ugiba že več kot eno leto, a do zdaj ta ni bilo potrjena, piše BBC. Ministrstvo za obrambo ZDA se ukvarja s posledicami enega največjih razkritij tajnega gradiva v zadnjih letih, ki se večinoma nanaša na vojno v Ukrajini in dokumenti, nekateri označeni kot strogo zaupni, prikazujejo podrobno sliko vojne, vključno z zelo občutljivimi podrobnostmi ukrajinskih priprav na spomladansko protiofenzivo proti ruskim silam.

Eden od dokumentov je povzročil veliko zanimanje saj navaja, da je Velika Britanija med številnimi državami, katerih specialne enote delujejo v Ukrajini. Po dokumentu iz 23. marca ima največji kontingent Velika Britanija (50), sledijo Latvija (17), Francija (15), ZDA (14) in Nizozemska (1). Dokument ne pove, kje so navedene sile ali kaj počnejo.

Število osebja je morda majhno, vendar pa so posebne enote zelo učinkovite že po svoji naravi. Njihovo prisotnost v Ukrajini bo verjetno izkoristila Rusija, ki zadnje mesece trdi, da ni v sporu le z Ukrajino, ampak tudi z Natom.

V skladu s svojo standardno politiko o tovrstnih zadevah britansko obrambno ministrstvo obtožb ni komentiralo, a je na Twitterju sporočilo, da navedbe niso točne in dodalo: "Bralci bi morali biti previdni pri sprejemanju obtožb, ki bi lahko širile dezinformacije," je zapisano v objavi.

Pristnosti dokumentov, ki so verjetno najbolj škodljivi po WikiLeaksu leta 2013, Reuters ni neodvisno preveril. Ameriški uradniki pa so povedali, da se zdi, da so bili nekateri deli ocene vojaških žrtev v vojni v Ukrajini ponarejeni.