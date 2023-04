V Ukrajini zgroženi nad posnetkom obglavljanja ukrajinskega ujetnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ukrajini je za val zgražanja poskrbel videoposnetek, ki naj bi prikazoval obglavljenje ukrajinskega vojnega ujetnika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes ruske sile označil za zveri in opozoril, da ne gre za osamljen incident. Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju. Moskva meni, da je treba pristnost posnetka preveriti.

"Kako zlahka te zveri ubijajo. Ta posnetek usmrtitve ukrajinskega vojnega ujetnika mora videti ves svet. To je posnetek Rusije, kakršna je. Ničesar ne bomo pozabili in morilcem ne bomo odpustili," je Zelenski sporočil na družbenih omrežjih.

Zelenski: To ni osamljen primer

Opozoril je, da to ni bila nesreča ali osamljen incident, in dodal, da so se tovrstni zločini zgodili že prej. Pri tem je spomnil na mesto Buča, ki je postal sinonim za domnevne ruske zločine v času invazije. V luči tega je mednarodno skupnost pozval k ukrepanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je že sprožila preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je obsodil dejanja, prikazana v videoposnetku, in Rusijo označil za hujšo od skrajne teroristične skupine Islamska država, ki je pred leti objavila več posnetkov, na katerih je obglavljala svoje talce. "Ruske teroriste je treba izgnati iz Ukrajine in Združenih narodov," je še zapisal na Twitterju.

Peskov: Treba se je prepričati, da je posnetek resničen

Ruske oblasti so medtem pozvale k preverjanju pristnosti videoposnetka. "To so seveda grozljivi posnetki. V svetu ponaredkov pa se moramo najprej prepričati, da je ta posnetek pristen," je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Videoposnetek, ki traja približno minuto in štirideset sekund in naj bi prikazoval obglavljenje ukrajinskega vojnega ujetnika, na družbenih omrežjih kroži že od torka.

Posnetek prikazuje zamaskiranega moškega, ki obglavi talca v uniformi z grbom ukrajinske vojske. V ozadju je mogoče slišati več glasov, ki v ruščini spodbujajo napadalca. Ena od oseb v ozadju izjavi, da bi bilo glavo treba poslati poveljniku. Zaradi zelenih listov na drevesih v ozadju videoposnetka se domneva, da je bil posnet lani.

Misija Združenih narodov v Ukrajini je že izrazila zgroženost nad grozljivimi posnetki, objavljenimi na družbenih omrežjih. "Eden od videoposnetkov prikazuje brutalno usmrtitev moškega, za katerega se zdi, da je ukrajinski vojni ujetnik, medtem ko drugi prikazuje pohabljena telesa domnevnih ukrajinskih vojnih ujetnikov," je opozorila.

Evropska unija je v odzivu ponovila, da si bo prizadevala, da bodo tisti, ki so zagrešili vojne zločine v Ukrajini, za njih tudi odgovarjali.

"Več informacij o pristnosti posnetka nimamo. Če se ta potrdi, bo to še en brutalen opomin na nečloveško naravo ruske agresije in njihovo zanemarjanje mednarodnega prava," je danes v Bruslju dejala tiskovna predstavnica visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Nabila Massrali. Ob tem je opozorila, da usmrtitve vojnih ujetnikov pomenijo hudo kršitev ženevske konvencije.