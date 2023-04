Čustveni posnetek: na ta trenutek so čakali več mesecev #vŽivo

"Otroci, ki so jih Rusi ugrabili iz regij Herson in Harkov, so po večmesečni ločitvi ponovno združeni s svojimi družinami. Otroci so zdaj na varnem, a potrebujejo psihološko in fizično okrevanje," je organizacija zapisala na Twitterju.

"Danes pozdravljamo še 31 otrok, ki so bili nezakonito odpeljani v Rusijo z okupiranega ozemlja," je zapisal Mikola Kuleba, vodja nevladne organizacije. Kuleba je pohvalil "junaške matere", ki so prišle iskat svoje otroke, in dejal, da je to najtežje poslanstvo organizacije doslej.

Spodaj si lahko ogledate čustveno srečanje otrok in njihovih staršev.

Oblasti v Kijevu sicer ocenjujejo, da je bilo od začetka invazije na Ukrajino ugrabljenih in odpeljanih več kot 16.000 ukrajinskih otrok, mnogi pa so bili nameščeni v otroške domove. Moskva trditve zavrača in pravi, da je ukrajinske otroke reševala tako, da jih je odpeljala iz konfliktnega območja in pripravila načrt za njihovo vrnitev družinam.

Mednarodno kazensko sodišče je 17. marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonit izgon ukrajinskih mladoletnikov z zasedenih območij Ukrajine v Rusijo. Haaško sodišče je iz podobnega razloga izdalo mednarodno tiralico za rusko komisarko za otroke Marijo Lvovo-Bjelovo.