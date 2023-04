Ukrajinski hekerji ponagajali Putinovemu podporniku: namesto dronov naročili spolne igrače

Skupina ukrajinskih hekerjev Cyber Resistance je vdrla v AliExpressov račun Putinovega podpornika Mihaila Lučina, prijatelja pred kratkim ubitega proruskega vojaškega blogerja Vladlena Tatarskega. Lučin je zbiral denar za nakup brezpilotnih letal za ruske vojake v Ukrajini.

"Je vojni zločinec, prostovoljec in bloger, zdaj pa tudi ponosni lastnik vibratorjev," so hekerji zapisali v izjavi, ob kateri so objavili posnetek zaslona, iz katerega je razvidno, da so dobrih 22 tisoč evrov z Lučinovega računa zapravili za spolne igrače.

The hacktivists of "Cyber Resistance" punished Z-volunteer Mikhail Luchin. They hacked his email and charged $25,000 worth of adult toys to his card, which is linked to AliExpress. He planned to spend the money to buy #drones for the #Russian #army.

More: https://t.co/vWk8nOrLfp pic.twitter.com/HalvLT9jMM