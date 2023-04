Svetovalec ukrajinskega predsednika: Gre za odvračanje pozornosti #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



10.21 Na spletu novi domnevno zaupni ameriški dokumenti o Ukrajini

8.14 Ukrajina: Več kot tri tisoč ruskih vojakov je poklicalo na linijo za predajo

Na spletu so se v petek pojavili novi domnevno zaupni ameriški vojaški dokumenti o Ukrajini, objavljeni pa so bili tudi dokumenti o Kitajski, Bližnjem vzhodu, vojaških razmerah v indo-pacifiški regiji in terorizmu. Dokumenti o Ukrajini so med drugim vsebovali podatke o stanju ukrajinske protizračne obrambe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju ameriških medijev dokumenti dajejo videz, da izvirajo iz ameriške vojske in obveščevalnih služb. V Pentagonu so za časnik Wall Street Journal potrdili le, da domnevno uhajanje zaupnih podatkov preiskujejo, prav tako uhajanje zaupnih dokumentov preiskuje ameriška obveščevalna agencija Cia.

Pentagon se je tako odzval že v četrtek, ko so bili na spletu objavljeni domnevno zaupni dokumenti o pripravah Ukrajine na protiofenzivo. Po poročanju časnika New York Times je neimenovan ameriški obveščevalni uradnik razkritja opisal kot "nočno moro".

Po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja newyorški časnik, so sicer četrtkovi dokumenti delno avtentični, vendar so bili nekateri spremenjeni, da bi prikazali položaj Rusije v ugodnejši luči, zlasti z zmanjšanjem obsega njihovih izgub.

Za uhajanje zaupnih podatkov je po navedbah treh neimenovanih ameriških predstavnikov, ki jih navaja tiskovna agencija Reuters, verjetno odgovorna Rusija ali proruske skupine.

Na domnevno uhajanje zaupnih podatkov pa se je odzval tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ki je pojasnil, da dokumenti vsebujejo "zelo veliko neresničnih podatkov," njihova objava na spletu pa je poskus Rusije, da bi zasejala dvom o uspehu ukrajinske protiofenzive.

"Namen razkritja zaupnih dokumentov ameriške vojske je odvrniti pozornost, sejati dvom in sejati razdor," je na Twitterju zapisal Podoljak in dodal, da za objavo dosjejev stojijo ruske tajne službe.

The aim of secret data "leaks" is obvious: divert attention, cast doubts & mutual suspicions, sow discord.

It's an ordinary game of ru-secret services. To take open briefings, add fake info or certain parts of interceptions & publish them on social networks legalizing the "leak"