V javnosti so se znašli tajni načrti ZDA in Nata za Ukrajino #vŽivo

7.35 V javnost pricurljali tajni dokumenti ZDA in Nata

Pentagon preiskuje, kdo bi lahko bil odgovoren za uhajanje tajnih dokumentov, ki so bili objavljeni na Twitterju in Telegramu, poroča The New York Times. Gre za zaupne vojaške dokumente s tajnimi načrti Združenih držav Amerike in Nata za okrepitev ukrajinske vojske pred načrtovano protiofenzivo proti ruskim silam

Vojaški analitiki po navedbah Timesa menijo, da so bili dokumenti objavljeni v nekoliko spremenjeni vsebini glede na izvirnike. V različici, ki je pricurljala na splet, so ameriške ocene ukrajinskih izgub pretirane, prav tako sumljiva pa je Pentagonova ocena ruskih izgub.

The Pentagon is studying information about allegedly leaked secret NATO documents on military assistance to Ukraine.



That night, documents appeared on social networks describing the plans of the West to build up the Ukrainian Armed Forces.



The documents do not say when and pic.twitter.com/MNrfHWubJx