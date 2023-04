Veleposlaniki Putinu pripravili neprijetno presenečenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Kremlju nagovoril 17 novih tujih ambasadorjev iz Amerike, Evrope, Azije in Afrike. V uvodnem 20-minutnem govoru je opomnil, da so za "dramatičen potek dogodkov v zadnjem letu" krive tudi države omenjenih ambasadorjev.

Ameriškemu ambasadorju Lynnu Tracyju je denimo dejal, da je v trenutne razmere vodila izključno ameriška podpora Ukrajini po letu 2014. Podobno je okrivil Unijo. Novemu ambasadorju EU Rolandu Galharagueju je rekel, da je "Evropska unija pripeljala do geopolitične točke spora z Rusijo", poroča Reuters.

Ozrl se je po dvorani in pričakoval aplavz, a ga ni dočakal

V nadaljevanju je Putin sicer izpostavil, da je Rusija pripravljena na konstruktivno partnerstvo z vsako izmed držav, saj se ne želi izolirati.

Po koncu govora se je ruski predsednik prisotnim zahvalil za njihovo pozornost in se poslovil. Ozrl se je po Aleksandrovi dvorani in očitno pričakoval aplavz, ki pa ga ni bil deležen, je razvidno s posnetka. Putin je nato stopil z govorniškega odra, se nekoliko priklonil, vendar je znova sledila tišina. Nato je nerodno pomahal z roko in zapustil dvorano.