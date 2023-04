Bo Macronu uspelo očarati Ši Džinpinga?

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov kitajski kolega Ši Džinping sta se do zdaj že večkrat srečala.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov kitajski kolega Ši Džinping sta se do zdaj že večkrat srečala. Foto: Guliverimage

Pretekli mesec je kitajski predsednik Ši Džinping obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zaradi vojne v Ukrajini so bile v obisk uprte oči vse svetovne javnosti. Kitajska se navzven razglaša za nevtralno državo v rusko-ukrajinskem konfliktu, je pa seveda v resnici zelo tesna in pomembna zaveznica Kremlja. Verjetno se Moskva brez tihe privolitve Pekinga lani februarja ne bi odločila za napad na svojo zahodno sosedo. Kitajska tudi ni obsodila ruske agresije.

Kitajska kot velika zaslomba za Rusijo

Na glasovanjih v Združenih narodih, ko so na dnevnem redu resolucije, ki obsojajo rusko agresijo, se Kitajska vzdrži. A po drugi strani je kot drugo največje gospodarstvo na svetu velika gospodarska zaslomba za Rusijo, ki je pod udarom zahodnih sankcij.

Seveda ima Kitajska pri tem svoje gospodarske račune – zaradi zahodnih protiruskih sankcij lahko iz Rusije uvaža poceni energente. Ne preseneča, da nekateri Rusiji napovedujejo vlogo kitajskega poceni bencinskega servisa. Peking in Moskvo povezuje tudi skupno nasprotovanje ZDA, torej zavezništvo v slogu: sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj.

Kitajski mirovni predlog

Kitajska je februarja letos na obletnico vojne v Ukrajini objavila svoj mirovni načrt v 12 točkah. Zlasti ZDA so zelo sumničave do tega kitajskega predloga in ga imajo za vodo na ruski mlin. Ameriški Foreign Policy na primer piše, da je kitajski predlog preveč abstrakten ter da je zgolj del diplomatskega merjenja moči med Pekingom in Washingtonom.

Ši Džinping in Vladimir Putin imata skupnega sovražnika – ZDA. Foto: Guliverimage

Zdaj prihajata v Peking francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. S Ši Džinpingom se bosta srečala v četrtek. Macron, ki ga spremlja 60-članska francoska poslovna delegacija, bo na Kitajskem ostal do sobote.

Ne preveč optimistična pričakovanja pred obiskom

Von der Leynova je pretekli teden v nagovoru pred obiskom v Pekingu poudarila, da je Kitajska kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov odgovorna za zaščito načel in vrednot, ki so v srcu ustanovne listine ZN. Kitajska mora po njenih besedah odigrati konstruktivno vlogo pri doseganju pravičnega miru, ta pa lahko temelji le na suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Pogoje miru mora pri tem določiti Kijev.

Napovedi pred obiskom niso ravno spodbudne. Kot piše ameriški medij Politico, so pričakovanja pred Macronovim obiskom v Franciji zmerna, diplomati v ZDA pa so še bolj črnogledi. Politico pri tem spomni na Macronove lanske telefonske pogovore s Putinom v začetnih tednih oziroma mesecih vojne v Ukrajini, ki pa niso prepričali ruskega predsednika, naj konča agresijo.

Von der Leynova ujezila Kitajce

V ZDA naj bi bili tudi zaskrbljeni zaradi morebitnega francoskega približevanja Kitajski v času, ko so odnosi med Washingtonom in Pekingom zaradi Tajvana najslabši v zadnjih desetletjih. Veliko težavo za uspešno diplomatsko misijo von der Leynove in Macrona v Pekingu Politico vidi tudi v tem, da so se v zadnjem času poslabšali odnosi med Kitajsko in von der Leynovo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je s svojim nedavnim pozivom evropskim državam, naj zmanjšajo svojo tvegano odvisnost od Kitajske, Peking spravila v slabo voljo. Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije je namreč pred kratkim evropske države pozvala, naj zmanjšajo svojo odvisnost od Kitajske, češ da se s preveliko odvisnostjo od Kitajske izpostavljajo tveganju. Teh besed na Kitajskem seveda niso sprejeli z navdušenjem, je bila pa Macronova zamisel, da v Peking odide skupaj z von der Leynovo.

Macron gre tudi sklepat posle za francosko industrijo

Kot že omenjeno bo Macrona na Kitajskem spremljala močna gospodarska delegacija, med drugim predstavniki EDF, Alstoma, Veolie in Airbusa. Menda naj bi se Airbus in Kitajska že dogovarjala o sklenitvi posla. Kitajska je sicer leta 2019 že naročila 300 Airbusovih letal za 30 milijard evrov.

Kitajsko je v zadnjih mesecih že obiskalo več evropskih voditeljev, med drugim predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nemški kancler Olaf Scholz in pred kratkim španski premier Pedro Sanchez. Prihodnji teden se bo na Kitajsko odpravil še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.