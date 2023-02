V morebitnem spopadu s Kitajci naj bi Japonci izgubili 144 bojnih letal

Vojaški strokovnjaki pogosto opravljajo simulacijo vojaških spopadov. Zadnje čase so priljubljene simulacije spopada med Kitajsko ter ZDA in Japonsko zaradi Tajvana. Po zadnji simulaciji bi Japonska v spopadih s Kitajci med drugim izgubila 144 bojnih letal.

Če bi se Japonska in ZDA vpletle v konflikt med Kitajsko in Tajvanom, bi lahko Pekingu preprečile prevzem otoka, a z visoko ceno za svoje vojaško osebje in opremo, kažejo simulacije možganskih trustov.

Spopad v Tajvanski ožini

Pred kratkim je vojno igro oziroma simulacijo pravega vojaškega spopada izvedla japonska mirovna fundacija Sasakawa (Sasakawa Peace Foundation).

V vojni igri v Tajvanski ožini izbruhne kriza, ker naj bi Kitajska leta 2026 poskušala izvesti amfibijsko invazijo na Tajvan. Simulacija je potekala štiri dni do 21. januarja letos, piše japonski tednik Nikkei Asia.

Spopad ladij, podmornic in letal

Med približno 30 udeleženci so bili nekdanji častniki japonskih samoobrambnih sil (uradno ime japonske vojske) ter akademiki in raziskovalci iz Japonske in ZDA. V vojni igri so se Kitajci pomerili z japonskimi, ameriškimi in tajvanskimi silami.

Simulacija spopada za Tajvan ugotavlja, da bi ameriška vojska izgubila več kot deset tisoč vojakov, 19 ladij in 400 bojnih letal. Na fotografiji je ameriška letalonosilka Ronald Reagan. Foto: Guliverimage

Kitajska vojska je vzpostavila poveljniški center za tajvansko fronto, ki je sposoben uporabiti vse zmogljivosti letal, podmornic in ladij. Ameriška vojska se je odzvala tako, da je na območja Tajvana in okoli njega poslala letalonosilke na jedrski pogon in najsodobnejša bojna letala.

Japonci priskočijo na pomoč Američanom

Na Japonskem je premier razglasil izredne razmere in se strinjal, da ZDA dovoli uporabo japonskih vojaških oporišč ter civilnih letališč na Okinavi in Kjušuju. V primeru resničnega tajvanskega konflikta bi se Japonska lahko sklicevala na pravico do kolektivne samoobrambe in poslala vojsko v pomoč ZDA, tudi če Japonska ne bi bila izpostavljena neposrednim vojaškim napadom Kitajske.

V vaji je Japonska konflikt označila za "eksistencialno grožnjo", potem ko je izvedela, da Kitajska načrtuje napad na oporišča japonskih samoobrambnih sil, ki jih uporablja ameriška vojska.

Kitajska je v simulaciji spopada poražena

Vojne ladje pomorskih japonskih samoobrambnih sil so v simulaciji skupaj z eskadriljami japonskih lovcev F-35 sodelovale v raketnih napadih na kitajske sile.

Po simulaciji spopada japonske mirovne fundacije Sasakawa bi bila kitajska vojska v vojni za Tajvan poražena. Foto: Guliverimage

Kitajsko je po simulaciji ameriško-japonski odziv stisnil v kot, pri čemer se je konflikt v nekaj več kot dveh tednih končal. Kitajska vojaška oskrba je bila prekinjena, zadnji udarec pa je bil ameriško-japonsko-tajvanski nadzor nad zračnim prostorom nad Tajvanom.

Kitajske izgube

Skupno je Kitajska po scenariju izgubila 156 vojaških ladij, vključno z dvema letalonosilkama, 168 bojnih letal in 48 vojaških transportnih letal. Več kot 40 tisoč kitajskih vojakov je bilo ubitih ali ranjenih.

Ugotovitev simulacije je še, da bi tudi spodleteli kitajski vojaški prevzem Tajvana ZDA, Japonski in Tajvanu povzročil velike človeške in materialne izgube.

Tajvanske, ameriške in japonske izgube

Po simulaciji bi umrlo, bilo ranjenih ali ujetih 13 tisoč tajvanskih vojakov. Tajvan bi izgubil 18 vojaških ladij in 200 bojnih letal. Ameriške žrtve so v simulaciji znašale 10.700 ljudi, izgubili so tudi 19 ladij in 400 bojnih letal.

V primeru napada na Tajvan bi po simulaciji spopada japonska vojska s svojim letalstvom in mornarico priskočila na pomoč Tajvanu in ZDA. Foto: Guliverimage

Japonska vojska je v vojni igri izgubila 15 plovil in 144 bojnih letal, vključno z letali F-35 in F-2. Japonska oporišča so bila tarča Kitajske, kar je povzročilo 2.500 žrtev med japonskimi vojaki. Civilne žrtve so se gibale od nekaj sto ljudi do več kot tisoč.

Ameriška simulacija spopada za Tajvan

Še pred japonsko simulacijo je bila opravljena tudi simulacija spopada za Tajvan, ki jo je izdelal washingtonski možganski trust Center za strateške in mednarodne študije. Ugotovitve te simulacije so objavljene v tem članku: