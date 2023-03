Kitajski predsednik Xi Jinping na obisku pri Putinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski predsednik Xi Jinping bo danes začel dvodnevni obisk v Moskvi, kjer se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom po napovedih pogovarjal o strateškem sodelovanju in poglobitvi partnerstva med Rusijo in Kitajsko. Tema pogovorov bo tudi vojna v Ukrajini, saj si Peking že dlje časa prizadeva za vlogo mirovnika v konfliktu.

Iz Kremlja so v petek sporočili, da bosta voditelja razpravljala o poglobitvi izčrpnega partnerstva in strateškega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko ter da bodo na srečanju podpisali pomembne dvostranske dokumente.

Po besedah Putinovega zunanjepolitičnega svetovalca Jurija Ušakova naj bi voditelja razpravljala tudi o vojaško-tehničnem sodelovanju, na pogovore je povabljen tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Peking je predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta

To je prvi obisk Xija v Moskvi po začetku ruske invazije na Ukrajino. Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.

Xi Jinping se bo pogovoril tudi z Zelenskim

Xi naj bi po napovedih kmalu opravil tudi pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, česar sicer v Pekingu niso potrdili, je pa tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva v petek dejal, da si Kitajska prizadeva za konstruktivno vlogo pri spodbujanju mirovnih pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi, ki je pred kratkim prejel tretji mandat za vodenje države, je Rusijo nazadnje obiskal leta 2019. Voditelja sta se sicer srečala na lanski otvoritvi zimskih olimpijskih iger v Pekingu in na septembrskem regionalnem varnostnem vrhu v Uzbekistanu. Do obiska prihaja le tri dni po tistem, ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za Putinovo aretacijo.