Ši Džinpingu že tretji mandat na čelu države

Imenovanje sledi obdobju utrjevanja moči Šija, ki mu je centralni komite kitajske komunistične partije že oktobra lani zaupal nov mandat generalnega sekretarja in poveljnika kitajskih oboroženih sil.

Potrditev za tretji mandat predsednika je bila pričakovana. V naslednjih dneh sledijo še imenovanja novega premierja in več ministrov. Pri vseh naj bi šlo za Šiju zveste kadre, vključno z nekdanjim šanghajskim partijskim šefom Li Čjangom, ki naj bi zasedel premierski položaj.

Vse od Mao Cetunga so sicer kitajski voditelji lahko služili le dva mandata. Ši je to omejitev odpravil leta 2018 in si s tem odprl pot do nadaljnjega upravljanja države.

Po današnjem glasovanju, na katerem ga je podprlo vseh 2.952 delegatov, je Ši že prisegel na položaj in pri tem obljubil, da bo "gradil uspešno, močno, demokratično, civilizirano, harmonično in veliko moderno socialistično državo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.