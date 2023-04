Rusija: Padalske enote smo opremili s termobaričnimi raketami. Zahod česa takega nima.

Iz Moskve so sporočili, da so s termobaričnimi raketami, ki jih Rusija sicer uporablja že od začetka vojne v Ukrajini, opremili ruske zračnodesantne enote. To je prvič v njihovi zgodovini, da so padalske enote opremili z "Žarečim soncem" oziroma takoimenovanimi vakuumskimi bombami. "Dobili ste mogočno orožje, ki mu ni enakega v arzenalu kolektivnega Zahoda," je padalcem dejal ruski polkovnik.

Termobarično orožje ne uporablja običajnega streliva. Napolnjeno je z visokotlačnim eksplozivom in ​​sesa kisik iz okolja, da ustvari izjemno močno eksplozijo in pritisk.

Padalske enote z raketami TOS-1A "Solntsepek" (Žareče sonce) je Moskva označila kot "težke metalce ognja" in da gre za orožje, ki "povzroča paniko."

🇷🇺 Airborne Forces were Handed First Flamethrower Systems 'Solntsepek'



'Solntsepek' systems, which roughly translate to 'heated by the sun' have been put into action on the frontline to destroy fortified strongholds of Ukraine's Armed Forces.



During the handover ceremony,

1/ pic.twitter.com/K4rxJHorQC — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) April 4, 2023

Soltnspek lahko izstreli več deset termobaričnih raket in je nameščen na različnih podvozjih glavnega bojnega tanka, odvisno od različice. TOS-1A je nadgrajena različica TOS-1, s "povečanim dometom zaradi daljših raket," so po navedbah Newsweeka pojasnili pri ameriški vojski.

Te termobarične rakete ustvarjajo "zažigalne in eksplozivne učinke", ki trajajo dlje kot običajni eksplozivi, so marca 2022 sporočili z britanskega obrambnega ministrstva. "Vpliv TOS-1A je uničujoč. Uniči lahko infrastrukturo in povzroči znatno škodo notranjim organom ter hude opekline in posledično smrt vsem, ki so bili izpostavljeni eksploziji."

Posledice za okolico eksplozije so strašne in za tiste najbliže eksploziji ni rešitve. Bolj oddaljeni dobijo hude opekline, vdihnejo tudi strupene pline in pogosto imajo popolnoma poškodovana pljuča. Še bolj oddaljenim lahko to orožje uniči notranje organe, preluknja bobniče in povzroči izgubo vida. Po nekaterih poročilih naj bi žrtve med zadušitvijo umrle v hudih bolečinah in pri polni zavesti.

"Uničevanje zgradb, infrastrukture in "sovražnikove žive sile"" je glavni namen tega orožja, poročajo ruski državni mediji. Foto: Reuters

Uničujoče posledice

TOS-1A so že uporabljale sovjetske sile v Afganistanu in ruske sile v Čečeniji ter v Ukrajini od začetka vojne februarja 2022. Termobarično orožje so uporabljale tudi Združene države Amerike v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Natančno vodene rakete najprej eksplodirajo, visokotemperaturni eksploziji pa sledi drugi vžig.

TOS-1A ima največji doseg 5,6 milj (9 kilometrov) in je pripravljen na boj v minuti in pol, poročajo ruski državni mediji. "Solntsepek je zasnovan za uporabo proti utrdbam, jarkom in bunkerjem na bojišču," je za Newsweek še povedal vojaški in obrambni strokovnjak David Hambling.

Footage of the heavy flamethrower systems TOS-1A "Solntsepek" of the Central Military District working AFU positions. pic.twitter.com/p5QlmNuRfJ — Blackrussian (@Blackrussiantv) March 27, 2023

"Lahko je zelo učinkovito in visoko prioritetno orožje v ruskem arzenalu," je nadaljeval. Meni, da ima Rusija le omejeno število teh termobaričnih lansirnikov. "Edini učinkovit način, da se jim zoperstavimo, je identificirati, locirati in odstraniti izstrelke, preden jih lahko sprožimo," je še dejal Hambling.