Putin nenadoma na obisk v Ukrajino #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarki dneva:



7.10 Putin naj bi prišel na obisk v Ukrajino

7.10 Putin naj bi prišel na obisk v Ukrajino

Ruske medijske agencije poročajo, da je Putin nenadoma prispel v Ukrajino, kjer se je udeležil sestanka vojaškega poveljstva v južni ukrajinski regiji Herson, ki je delno pod okriljem Rusije, so sporočili iz Kremlja.

Putin je poslušal poročila poveljnika zračno-desantnih sil in armadne skupine "Dnjeper" ter drugih visokih častnikov, ki so ga seznanili s situacijo v regijah Herson in Zaporožje, ki ju je Moskva razglasila za del Rusije, poroča Reuters.

Ruske enote so se lani novembra umaknile iz Hersona, glavnega mesta regije, in okrepile svoje položaje na nasprotnem bregu reke Dnjeper v pričakovanju ukrajinske protiofenzive.