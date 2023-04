Barbarski napad na Slovjansk: število žrtev narašča #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek, ko so ruske rakete zadele stanovanjske stavbe v mestu Slovjansk na vzhodu Ukrajine, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj devet ljudi, vključno z dveletnim otrokom, in 21 ranjenih, so sporočile službe za izredne razmere v regiji Doneck.