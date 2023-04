Znanih je več podrobnosti o 21-letniku, ki je izdajal tajne dokumente #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

21-letnega Jacka Teixeiro je FBI aretiral v četrtek v njegovi družinski hiši v Dightonu v podeželskem delu Massachusettsa. Teixeiro so identificirali kot vodjo spletne klepetalnice, kjer so se dokumenti prvič pojavili. Obtožen je nepooblaščenega odnašanja in posredovanja tajnih podatkov.

6.27 Znanih je več podatkov o 21-letnem Jacku Teixeiri

Pripadnik ameriške letalske nacionalne garde Jack Teixeira, ki se bo v petek pojavil na sodišču v Bostonu v Massachusettsu, je obtožen razkritja zaupnih ameriških vojaških obveščevalnih podatkov o vojni v Ukrajini. 21-letnega Jacka Teixeiro je FBI aretiral v četrtek v njegovi družinski hiši v Dightonu v podeželskem delu Massachusettsa. Oblečenega v kratke hlače in majico s kratkimi rokavi so odpeljali, preletavali pa so ga novinarski helikopterji, poroča BBC.

Obtožen je nepooblaščenega odnašanja in posredovanja tajnih podatkov. Uhajanje je razkrilo ocene ZDA o vojni v Ukrajini, pa tudi občutljive skrivnosti o ameriških zaveznikih, kar je Washington spravilo v zadrego in predstavljalo tveganje za nacionalno varnost. Teixeira je delal kot strokovnjak za informacijsko tehnologijo v obveščevalnem krilu nacionalne garde Massachusettsa, ki je imel sedež v bazi letalske nacionalne garde Otis v zahodnem Cape Codu. Ločeno pa je nadziral spletno klepetalnico, v kateri so sodelovali predvsem najstniki, s katerimi naj bi več mesecev delil strogo zaupne podatke.

Šele ko je bilo obveščevalno gradivo javno objavljeno, so v Pentagonu izvedeli za uhajanje, kar je spodbudilo obsežno iskanje krivca. Poleg starosti osumljenca naj bi bil nenavaden tudi motiv, po pričevanjih njegovih prijateljev in znancev namreč naj ne bi bil ne žvižgač ne tuji agent.