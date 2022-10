V Arabskem morju opazili zastrašujoče ameriško orožje. Kaj ZDA sporoča Rusiji?

238. dan vojne v Ukrajini. Centralno poveljstvo ZDA se je odločilo za nenavaden korak, ko je razkrilo prisotnost podmornice ameriške mornarice razreda Ohio z jedrskimi balističnimi izstrelki v Arabskem morju. "To je težko ne videti kot sporočilo namenjeno potencialnim sovražnikom, kot sta Iran ali Rusija, pa tudi ameriškim zaveznikom in partnerjem," je v analizi za The Drive zapisal obrambni analitik Joseph Trevithick.

Today the CENTCOM Commander embarked the USS West Virginia Ballistic Missile Submarine pic.twitter.com/fv98lYhD89 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 19, 2022

Podmornico USS West Virginia z balističnimi raketami je v četrtek obiskal general ameriške vojske Michael Kurille. "Nad posadko ladje USS West Virginia sem bil zelo navdušen, ti mornarji predstavljajo najvišjo raven profesionalizma, strokovnosti in discipline v celotni ameriški vojski," je dejal Kurilla v izjavi. "Te podmornice so kronski dragulj jedrske triade in West Virginia dokazuje prilagodljivost, sposobnost preživetja, pripravljenost in zmogljivost sil na morju," je dodal. Kurilli in članom njegovega štaba se je na obisku pridružil tudi viceadmiral mornarice ZDA Brad Cooper.

Močno ameriško orožje

Lokacije podmornice niso razkrili, prav tako v izjavi niso zapisali, kako so Kurilla, Cooper in drugi prišli do podmornice in kdaj točno se je zgodil obisk.

Ameriška mornarica ima trenutno 14 podmornic razreda Ohio s specializiranimi balističnimi izstrelki ali SSBN. Ohio SSBN so bili prvotno zasnovani za nošenje do 24 balističnih raket z jedrskimi bojnimi konicami za izstrelitev iz podmornic, vendar je bilo to število kot del sporazuma o nadzoru orožja z Rusijo zmanjšano na 20. Večina podmornic je oboroženih z raketami Trident D5, ki lahko nosijo do 14 jedrskih konic.

Analitki: To je sporočilo, čas pa bo pokazal, kakšno

Uradno razkritje, da se podmornica razreda Ohio nahaja v Arabskem morju, je samo po sebi zelo nenavadno, meni analitik Joseph Trevithick.

Mornarica je na splošno redkobesedna glede dejavnosti podmornic, zlasti ko gre za lokacije podmornic z balističnimi raketami. Čeprav natančne lokacije niso razkrili, je morala podmornica v času sprejema Kurilla in delegacije priti na površje, kar predstavlja tveganje.

Iran se je v zadnjih tednih z dobavo brezpilotnih letal bolj konkretno vključil v vojno v Ukrajini. Po mnenju analitika želi ZDA Iran ss to potezo spomniti na svojo prisotnost v regiji. Na koncu analitik dodaja, da bi lahko bila ta poteza tudi sporočilo Kitajski, saj ameriška vojska Kitajsko še vedno vidi kot svojo glavno grožnjo in redno izraža zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi Peking začel vojaško intervencijo proti Tajvanu.

"Kakršno koli že bo sporočilo, bo pokazal čas in odziv drugih držav na to potezo," je zaključil analitik.