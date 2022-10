Putin na odprtju prisoten le iz zraka: jo bo Volkswagen zdaj prodal?

Volkswagen je tovarno v Kalugi, ki stoji jugozahodno od Moskve, odprl leta 2009. Vanjo so vložili milijardo evrov in je zaposlovala do 4.200 ljudi. Toda že kmalu po začetku vojne v Ukrajini in mednarodnih sankcijah proti Rusiji je Volkswagen proizvodnjo v tovarni ustavil.

Prav tako so ustavili celotno prodajo svojih avtomobilov v Rusiji in končali partnerstvo s podjetjem Gaz, ki je zanje sestavljalo določene modele v v manjši tovarni Nižni Novgorod na vzhodu Moskve.

Odprtja tovarne v Kalugi se je udeležil tudi takratni Volkswagnov izvršni predsednik Martin Winterkorn. Odprtju je prisostvoval tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki pa si ga je ogledal kar iz lebdečega helikopterja.

Tovarno bi lahko prodala tudi Toyota

Uradne odločitve o prodaji še ni, a neimenovani visoki predstavniki iz tovarne so za nemški častnik Frankfurter Allgemeine Zeitung neuradno izrazili jasno željo koncerna po celovitem umiku.

Zapiranje tovarne v Sankt Peterburgu načrtuje tudi Toyota, ki bi tovarno prav tako lahko prodala. V tej tovarni so izdelovali modela camry in RAV4, a že od marca proizvodnja stoji. Svojo rusko tovarno je prodal tudi Nissan.