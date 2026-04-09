So Hrvati prehiteli Teslo? Zagrebške ulice že gostijo komercialne robotaksije.

Verne je v Zagrebu kot prvi v Evropi začel izvajati storitve samodejnega robotaksija, a storitev je za zdaj še lokacijsko omejena in tudi zgolj pod nadzorom operaterjev.

V Zagrebu je podjetje Verne zagnalo prvo komercialno robotaksi storitev v Evropi, kar predstavlja pomemben mejnik na področju avtonomne mobilnosti. Prvi uporabniki lahko že zdaj naročijo in plačajo vožnje prek posebne aplikacije, kmalu pa bo storitev dostopna tudi prek Uberja, saj so podjetja sklenila strateško partnerstvo. Verne je nastalo kot podjetje Rimac Automobili, uporabljajo pa programsko opremo kitajskega Pony.ai.

Projekt je rezultat večletnega razvoja in tesnega sodelovanja z regulatorji, kar je omogočilo dejanski prehod iz testne faze v komercialno uporabo. Po besedah direktorja Marko Pejković gre za prvo resnično delujočo robotaksi storitev v Evropi, ki je na voljo širši javnosti.

V prvi fazi je storitev še omejena, v avtomobilu tudi operaterji za nadzor

V začetni fazi vozni park sestavljajo električna vozila, opremljena s sedmo generacijo avtonomnega sistema podjetja Pony.ai. Vozila vozijo samostojno, vendar so za zdaj v njih še prisotni usposobljeni operaterji, ki nadzorujejo delovanje sistema.

Storitev trenutno pokriva ključne dele Zagreba, z načrti za postopno širitev po mestu. Cilj podjetij je, da ob izpolnjevanju varnostnih in regulatornih zahtev čim prej preidejo na popolnoma brezvozni način delovanja.

Verne že načrtuje širitev tudi zunaj Hrvaške, saj potekajo pogovori z več kot desetimi mesti v Evropi, Združenem kraljestvu in na Bližnjem vzhodu. V prihodnje nameravajo uvesti tudi lastno namensko razvito avtonomno vozilo z dvema sedežema, prilagojeno izključno za robotaksi storitve.