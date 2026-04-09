Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
9. 4. 2026
5.51

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Verne Zagreb robotaksi

Četrtek, 9. 4. 2026, 5.51

Samodejni robotaksiji v Zagrebu

So Hrvati prehiteli Teslo? Zagrebške ulice že gostijo komercialne robotaksije.

Robotaksi Verne Zagreb | Foto Verne

Foto: Verne

Verne je v Zagrebu kot prvi v Evropi začel izvajati storitve samodejnega robotaksija, a storitev je za zdaj še lokacijsko omejena in tudi zgolj pod nadzorom operaterjev.

V Zagrebu je podjetje Verne zagnalo prvo komercialno robotaksi storitev v Evropi, kar predstavlja pomemben mejnik na področju avtonomne mobilnosti. Prvi uporabniki lahko že zdaj naročijo in plačajo vožnje prek posebne aplikacije, kmalu pa bo storitev dostopna tudi prek Uberja, saj so podjetja sklenila strateško partnerstvo. Verne je nastalo kot podjetje Rimac Automobili, uporabljajo pa programsko opremo kitajskega Pony.ai.

Projekt je rezultat večletnega razvoja in tesnega sodelovanja z regulatorji, kar je omogočilo dejanski prehod iz testne faze v komercialno uporabo. Po besedah direktorja Marko Pejković gre za prvo resnično delujočo robotaksi storitev v Evropi, ki je na voljo širši javnosti.

V prvi fazi je storitev še omejena, v avtomobilu tudi operaterji za nadzor

V začetni fazi vozni park sestavljajo električna vozila, opremljena s sedmo generacijo avtonomnega sistema podjetja Pony.ai. Vozila vozijo samostojno, vendar so za zdaj v njih še prisotni usposobljeni operaterji, ki nadzorujejo delovanje sistema.

Storitev trenutno pokriva ključne dele Zagreba, z načrti za postopno širitev po mestu. Cilj podjetij je, da ob izpolnjevanju varnostnih in regulatornih zahtev čim prej preidejo na popolnoma brezvozni način delovanja.

Verne že načrtuje širitev tudi zunaj Hrvaške, saj potekajo pogovori z več kot desetimi mesti v Evropi, Združenem kraljestvu in na Bližnjem vzhodu. V prihodnje nameravajo uvesti tudi lastno namensko razvito avtonomno vozilo z dvema sedežema, prilagojeno izključno za robotaksi storitve.

Verne Zagreb robotaksi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
