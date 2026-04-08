Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 4. 2026,
9.33

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Dirka po Baskiji, 3. etapa: Basauri – Basauri (152,9 km)

Pred Rogličem in druščino najlažja etapa letošnje Baskije – a zgolj na papirju

Primož Roglič je po tretjem mestu v drugi etapi Baskije napredoval na skupno drugo mesto. Za izjemnim Francozom Paulom Seixasom zaostaja skoraj dve minuti. | Foto Guliverimage

Primož Roglič je po tretjem mestu v drugi etapi Baskije napredoval na skupno drugo mesto. Za izjemnim Francozom Paulom Seixasom zaostaja skoraj dve minuti.

Po zahtevni gorski etapi kolesarje danes na Dirki po Baskiji čaka nekoliko manj zahtevna preizkušnja, a vseeno ne bo lahko. Na trasi okoli Basaurija bodo prevozili slabih 153 kilometrov in premagali več kot 2.800 višinskih metrov. Na sporedu so trije kategorizirani vzponi z eksplozivnim zaključkom. Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje Baskije, a kolesarstvo pogosto preseneti, zato ni izključeno, da bo tako tudi tokrat. Uradni start bo ob 13.40, prihod v cilj pa pričakujemo nekaj po 17. uri.

Primož Roglič
Sportal Čudežni Francoz še povečal prednost, Roglič na stopničkah

Prva polovica tretje etape ni posebej zahtevna, proti zaključku pa sledita dva vzpona druge kategorije: Barrelila (pet kilometrov, 6,5-odstotni naklon) in Bikotx-Gane (osem kilometrov, 4,9-odstotni naklon). V zadnjih sedmih kilometrih sledita še dva krajša, a eksplozivna klanca, ki ponujata priložnost za puncheurje (kolesarje, ki izstopajo na kratkih, strmih in eksplozivnih vzponih, op. a.). Zadnjih 400 metrov se vzpenja s skoraj devetodstotnim naklonom.

Profil trase tretje etape Dirke po Baskiji:

Dirka po Baskiji, 3. etapa | Foto:

Med favorite za zmago sodijo kolesarji, ki že krojijo razplet v skupnem seštevku. Od vodilnega Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM Team), ki se je izkazal kot najmočnejši hribolazec letošnje dirke, Isaaca del Tora (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (RedBull - BORA - hansgrohe), ki sta ustvarjena za takšne eksplozivne zaključke.

Svoje priložnosti bodo iskali tudi Ion Izagirre, Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki je včeraj pokazal, da lahko parira najboljšim hribolazcem, ter Cian Uijtdebroeks (Movistar). Ne gre odpisati niti eksplozivnih specialistov. Presenetijo lahko tudi Axel Laurance (INEOS Grenadiers), domačin Alex Aranburu (Cofidis), ki bo imel podporo domačih navijačev, ter Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – kljub včerajšnjemu padcu in časovni izgubi.

Roglič je po včerajšnjem tretjem mestu v etapi skupno napredoval na drugo. Za vodilnim Francozom zaostaja skoraj dve minuti (+1:59)

Etapa se bo začela ob 13.40, zaključek pa pričakujemo nekaj po 17. uri.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.