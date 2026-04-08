Pred Rogličem in druščino najlažja etapa letošnje Baskije – a zgolj na papirju

Po zahtevni gorski etapi kolesarje danes na Dirki po Baskiji čaka nekoliko manj zahtevna preizkušnja, a vseeno ne bo lahko. Na trasi okoli Basaurija bodo prevozili slabih 153 kilometrov in premagali več kot 2.800 višinskih metrov. Na sporedu so trije kategorizirani vzponi z eksplozivnim zaključkom. Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje Baskije, a kolesarstvo pogosto preseneti, zato ni izključeno, da bo tako tudi tokrat. Uradni start bo ob 13.40, prihod v cilj pa pričakujemo nekaj po 17. uri.

Prva polovica tretje etape ni posebej zahtevna, proti zaključku pa sledita dva vzpona druge kategorije: Barrelila (pet kilometrov, 6,5-odstotni naklon) in Bikotx-Gane (osem kilometrov, 4,9-odstotni naklon). V zadnjih sedmih kilometrih sledita še dva krajša, a eksplozivna klanca, ki ponujata priložnost za puncheurje (kolesarje, ki izstopajo na kratkih, strmih in eksplozivnih vzponih, op. a.). Zadnjih 400 metrov se vzpenja s skoraj devetodstotnim naklonom.

Profil trase tretje etape Dirke po Baskiji:

Med favorite za zmago sodijo kolesarji, ki že krojijo razplet v skupnem seštevku. Od vodilnega Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM Team), ki se je izkazal kot najmočnejši hribolazec letošnje dirke, Isaaca del Tora (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (RedBull - BORA - hansgrohe), ki sta ustvarjena za takšne eksplozivne zaključke.

Svoje priložnosti bodo iskali tudi Ion Izagirre, Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki je včeraj pokazal, da lahko parira najboljšim hribolazcem, ter Cian Uijtdebroeks (Movistar). Ne gre odpisati niti eksplozivnih specialistov. Presenetijo lahko tudi Axel Laurance (INEOS Grenadiers), domačin Alex Aranburu (Cofidis), ki bo imel podporo domačih navijačev, ter Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – kljub včerajšnjemu padcu in časovni izgubi.

Roglič je po včerajšnjem tretjem mestu v etapi skupno napredoval na drugo. Za vodilnim Francozom zaostaja skoraj dve minuti (+1:59)

Etapa se bo začela ob 13.40, zaključek pa pričakujemo nekaj po 17. uri.

Preberite še: