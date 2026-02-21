Jakov Fak je slovenske biatlonske nastope na olimpijskih igrah v Anterselvi končal s 16. mestom na tekmi s skupinskim štartom na 15 kilometrov. Bil je še 14. v zasledovanju na 12,5 km ter tudi član štafete 4 x 7,5 km z Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem, ki je bila deveta. To so bile najvišje uvrstitve biatloncev na igrah Milano Cortina 2026.

Lena Repinc Foto: Filip Barbalić Štafeta je bila obenem edina med najboljšo deseterico izven skakalnega dela v Predazzu ter četrtega mesta deskarja Tima Mastnaka na ostalih prizoriščih. Na 16. mestu je končala ženska štafeta 4 x 6 km v sestavi Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Manca Caserman in Lena Repinc. Slednja je z 21. mestom na sprintu na 7,5 km dosegla najboljšo posamično žensko uvrstitev.

Osemintridesetletni Jakov Fak, lastnik dveh olimpijskih odličij, po nastopu še ni navedel, če so bile to njegove zadnje igre. Nanje je prišel po manj kot treh tednih treninga, pred tem ni mogel vaditi in tekmovati večji del zime zaradi poškodbe kolena. "Po lanski sezoni in tudi pred letošnjo sem imel precej višje cilje. Ampak po poškodbi ni bilo druge, kot da naredim premor in se potem poskušati vrniti. Ne vem točno, kako bi ocenil te OI. Po eni strani ne morem biti najbolj zadovoljen, po drugi sem lahko, ker sem se sploh uvrstil na današnjo tekmo, na katero se je prebila peščica. Ampak saj veste, da imam precej višje cilje," je dejal Fak po zadnji tekmi.

Jakov Fak Foto: Anže Malovrh/STA Glavni slovenski trener Janez Marič je pohvalil njegov pristop na teh igrah. "Lahko mu samo čestitam glede na to, kar je dal skozi v tej sezoni, ter mu dam samo kapo dol. Bil je dolga leta moj sotekmovalec, a še vedno je na najvišji ravni." Marič je dodal, da je Fak perfekcionist. "Vsako stvar analizira in potem napreduje. Želel bi si, da bi tudi mladi začeli razmišljati v to smer, kaj je to, kar jim manjka."

Ocenil je, da je celotna reprezentanca tekaške dele nastopov opravila na dokaj visoki ravni, strelski del pa ne. Najbolj mu je žal štafete, posebej moške, ki je bila kar lep čas v boju za vrh, preden so jih zgrešeni streli oddaljili od najboljših. "Seveda smo imeli po lanski sezoni, po zmagi Faka, dveh stopničkah Anamarije Lampič, ter še dveh četrtih mestih visoko zastavljene cilje. Upali smo, da se zgodba nekako podobno odvije tudi v tej zimi. Potem so prišle težave Lampič z boleznijo in Fakova operacija kolena. Težko je zdajle potegniti črto čez vse," pa je menil vodja panoge na zvezi Tomas Globočnik.

Izpostavil je, da ni treba biti velik strokovnjak in ugotoviti, da je bilo streljanje slabši del olimpijskega nastopa. "Vidimo dobre strelske nastope na treningih, ko so tehnično streli pravilno izvedeni. Ko pridejo tekma, pričakovanja in pritisk, ki je na OI še na višji ravni kot v svetovnem pokalu, pa je problem realizacija." Pojasnil je, da bo potrebno iskati orodja in sistem, kako to preprečiti. "Moramo doseči, da bodo strelski dosežki na največjih tekmovanjih na ravni treningov. Zagotovo se da tu še veliko narediti."

Anamarija Lampič Foto: Reuters Posebej velike težave na strelišču je imela Lampič, nekdanja tekačica na smučeh je bila razočarana po 75. in 78. mestu na posamičnih tekmah. "V prejšnjih sezonah svetovnega pokala, ko smo se pripravljali na te igre, je imela že nekaj zelo solidnih nastopov, tudi stopničk. Ko je bilo pričakovati tisto najboljšo sezono v tem ciklusu, pa lahko rečemo, da je bila njena najslabša. Seveda določene vzroke lahko iščemo v njeni bolezni, vendar to bolj velja za tekaški del. Strelski je predvsem stvar psihologije," je dodal Globočnik.