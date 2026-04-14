"Gospod Stevanović bo moral nakup svojega mesta odplačati in to, kar smo videli, je, bom kar grdo rekla, politična prostitucija," je bila v oddaji Marcel na RTV Slovenija glede imenovanja Zorana Stevanovića na mesto predsednika državnega zbora neposredna njegova nekdanja predsednica Urška Klakočar Zupančič. Njegovo imenovanje je ni presenetilo, saj je, kot pravi, že prejšnjo sredo vedela, kaj se bo zgodilo. Na sestanku z začasnimi vodji poslanskih skupin, kjer so odločali o tem, kdo bo prevzel predsedovanje zelo pomembni mandatno-volilni komisiji, je namreč Stevanović glasoval za predlog SDS, da predsedovanje komisiji prevzamejo oni.

Vedela je, kaj se bo zgodilo

Klakočar Zupančič imenovanje Stevanovića na čelo DZ ni presenetilo. "Prejšnjo sredo, pred ustanovno sejo DZ, smo imeli sestanek z začasnimi vodji poslanskih skupin, jaz sem bila takrat še predsednica DZ, kjer smo se odločali tudi o tem, kdo bo prevzel predsedovanje zelo pomembni mandatno-volilni komisiji. Takrat sem zelo jasno zaznala, da je gospod Stevanović že dogovorjen s stranko SDS. Ko smo imeli na glasovanju predlog poslanske skupine SDS, da prevzamejo predsedovanje mandatno volilne-komisije, je v drugem poskusu gospod Stevanović zelo na rahlo dvignil roko in glasoval za njihov predlog, ki pa potem ni bil izglasovan, ker so se Demokrati vzdržali. Zelo hitro mi je postalo jasno, kaj se bo zgodilo, in to, kar je potem sledilo, ni nobeno presenečenje," je dogajanje v zakulisju za gledalce opisala Klakočar Zupančič. Foto: Ana Kovač

Prav tako je ne bo presenetilo, ko bodo poslanci Resni.ce oddali glasove za predsednika vlade. "Na tem mestu bi svetovala dosedanjim koalicijskim strankam oziroma poslanskim skupinam, naj ne prevzamejo glasovnic. Verjetno se bo želelo skrivati glasove poslancev Resni.ce, ker gre za tajno glasovanje," je svoj nasvet pojasnila Klakočar Zupančič.

Se je Stevanović izneveril svojim volivcem?

Stevanović se je, potem ko je sprejel podporo stranke SDS pri glasovanju za predsednika DZ in morda s tem tudi že tlakoval pot do četrte vlade Janeza Janše, znašel pod plazom očitkov, da se je s tem izneveril svojim volivcem. Očitki so postali še glasnejši po njegovi včerajšnji izjavi, da je njegova overjena izjava o tem, da Resni.ca nikoli ne bo sodelovala z Janezom Janšo in stranko SDS, izgubila vso težo in pomen, ko je bila stranka izvoljena v parlament.

Premier Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, je domnevno sodelovanje med strankama SDS in Resni.ca označil za prevaro, volivkam in volivcem pa obljubil, da bodo v Svobodi naredili vse, da preprečijo, da Sloveniji zavlada desni populizem.