Dale norveškim biatloncem priboril tretje zlato, Jakov Fak na koncu 16.

Johannes Dale Skjevdal je zmagovalec moške biatlonske tekme s skupinskim startom v Anterselvi. Osemindvajsetletni športnik je osvojil prvo zlato v karieri, Norveški pa na igrah priboril tretje biatlonsko zlato. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom osvojil 16. mesto.

Dale Skjevdal je bil edini v biatlonski eliti 30 najboljših tekmovalcev, ki je v težkih razmerah zadel vseh 20 tarč. Na tretjem streljanju, ko so se na prvem strelskem postanku stoje dodobra premešale karte, mu je sledil le še Nemec Philipp Horn.

Ko je na zadnjem streljanju v kazenski krog zavil še Nemec, je to za peto kolajno na igrah, tretjo srebrno, izkoristil drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki prav danes praznuje 29. rojstni dan. V boju za bron je Francoz Quentin Fillon Maillet v zadnjem krogu prehitel Horna in si po treh zlatih priboril še bronasto odličje.

Francoz se je na letošnjih igrah prebil na 13. mesto večne lestvice najuspešnejših športnikov na zimskih olimpijskih igrah, skupaj pa je doslej osvojil pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti kolajni. Za prvo mesto na francoski lestvici mu manjka eno zlato, saj je bil šestkrat zlat njegov rojak Martin Fourcade.

Nemci pa bodo spet iskali pot iz krize. Z enim bronom iz mešane štafete se jim obeta najslabši olimpijski nastop v zgodovini, če sobotna sklepna tekma ne bo prinesla izjemnega presenečenja. Vprašaj pa je tudi, kaj se je na tekmi zgodilo z domačim favoritom Tommasom Giacomelom, ki je po polovici tekme, potem ko je bil v vodstvu, odstopil.

Jakov Fak Foto: Guliverimage

Fak ni mogel držati stika z najboljšimi

Jakov Fak je zgrešil 12. strel, preostalih 19 tarč pa zadel, kar je zmogla le še četverica biatloncev na tekmi. A danes dolgoletni reprezentant v smučini ni držal stika z najboljšimi, trenerji pa bodo povedali, ali mu je energijo vzela poškodba v decembru in januarju, ali pa je imel na dolgi 15-kilometrski tekmi nekaj slabše smuči.

V soboto bo v Anterselvi ob 14.15 za konec biatlonskih preizkušenj še ženska tekma s skupinskim startom, bržkone brez slovenske udeležbe, saj je Polona Klemenčič druga rezerva. Slovenci tako že lahko predahnejo in se pripravijo na nadaljevanje svetovnega pokala 5. marca v Kontiolahtiju.

* Biatlon, skupinski start, 15 km, moški:

ZLATO: Johannes Dale Skjevdal (Norveška)

SREBRO: Sturla Holm Laegreid (Norveška)

BRON: Quentin Fillon Maillet (Norveška)

Preberite še: