Š. L.

Četrtek,
9. 4. 2026,
21.34

Jasno sporočilo Jakova Faka

biatlon ZOI Jakov Fak | Jakov Fak je za TV Slovenija povedal, da je že osredotočen na priprave na naslednjo sezono. | Foto Anže Malovrh/STA

Jakov Fak je za TV Slovenija povedal, da je že osredotočen na priprave na naslednjo sezono.

Jakov Fak, ki je imel v pretekli sezoni nemalo zdravstvenih težav, po katerih se mu niso sestavili niti nastopi na olimpijskih igrah, je v izjavi za TV Slovenija povedal, da z rezultati zadnje sezone ni zadovoljen, jasno pa pogleduje proti naslednji sezoni, s čimer je jasno nakazal, da v svoji karieri še ni rekel zadnje.

Slovenski biatlonec Jakov Fak je v minuli sezoni nastopil že na svojih petih olimpijskih igrah, te se mu po številnih težavah s poškodbo in izpuščenih tekmah, niso izšle po željah, kljub temu pa 38-letni biatlonec verjame, da se še lahko vrne v najboljšo možno formo. To je že nakazal ob koncu sezone v začetku marca, ko je na zasledovalni tekmi v Kontiolahtiju zasedel sedmo mesto. 

Zdaj ga v pripravah na novo sezono čaka ogromno dela. Kot je povedal v intervjuju za TV Slovenija, se po (pre)hitri vrnitvi po poškodbi in želji po nastopu na olimpijskih igrah, njegovo koleno na to ni odzvalo najbolje. Bolečine v kolenu so še vedno prisotne in precej moteče, zdaj ga najprej čaka rehabilitacija. "Prizadevam si, da stvari popravim. Delam vaje, da lahko koleno do konca skrčim. Delam vaje za moč, da bo s tem vse prišlo na svoje mesto in ne bo več kompenzacij, saj sem nogo, ki takrat ni bolela, več obremenjeval," je povedal za TV Slovenija.

"Malo je bilo teh svetlih trenutkov preteklo zimo. Zelo hitro sem se po tej artroskopiji poskušal vrniti nazaj za olimpijske igre, kjer spet ni bilo vrhunskih rezultatov. Bili pa so relativno v redu, glede na to, kako malo treninga je bilo pred olimpijskimi igrami," je dejal Fak. "Velik razlog v slabšem streljanju je v tem, da ko nisi zmožen teči tako kot recimo sezono prej, je tudi težje zadevati tarče. Nisi tako sproščen, kot bi lahko bil," je za nacionalno televizijo še povedal 38-letni Fak.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
