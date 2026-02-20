Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Petek,
20. 2. 2026,
19.49

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre biatlon Tommaso Giacomel

"To je bilo nekaj najhujšega, kar sem doslej doživel"

Tommaso Giacomel po vodstvu odstopil in pristal v bolnišnici

Tommaso Giacomel je po dveh streljanjih vodil, nato pa zaradi slabega počutja odstopil.

Tommaso Giacomel je po dveh streljanjih vodil, nato pa zaradi slabega počutja odstopil.

Foto: Guliverimage

Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel je na današnji tekmi s skupinskim startom v Anterselvi vodil po dveh streljanjih, nato pa nepričakovano odstopil. Zaradi zdravstvenih težav je pristal v bolnišnici, od koder se je že oglasil po družbenih omrežjih, poročajo agencije.

Jakov Fak
Sportal Jakov Fak končal na 16. mestu

Italijan, drugi v skupnem seštevku biatlonskega svetovnega pokala in zmagovalec ene od dveh letošnjih tekem s skupinskim startom, je bil na poti k tako želeni kolajni v domačem biatlonskem centru na Južnem Tirolskem. Končal je v zdravniški oskrbi.

"Takoj po drugem streljanju mi je telo kar nekako odpovedalo. Težko sem dihal, komaj sem se premikal. To je bilo nekaj najhujšega, kar sem doslej doživel," je na Instagramu pojasnil Giacomel in pripel sliko iz bolnišnične postelje.

Tekmovalec se je odločil, da se enostavno ustavi in usede na rob proge. Tik pred tem pa se je z roko prijel za srce in prestrašil navijače, poroča norveški NRK.

Giacomel prvi, da se zdaj že bolje počuti, po mentalni plati pa je zanj zelo težko. Po srebru na tekmi z mešano štafeto je bil cilj danes novo odličje in do polovice tekme mu je šlo odlično. "Trenutno imam v glavni ogromno stvari. Frustracijo, jezo, razočaranje ...," je še napisal in se poslovil z besedami: "To nikakor ni takšen zaključek iger, s kakršnim sem računal. A ne bom se predal."

Foto: Guliverimage

Natančne diagnoze, kaj se je zgodilo, še ni, EKG in ultrazvok pa danes nista pokazala česa resnejšega. Tekmovalec že zdaj sporoča, da je z mislimi že v naslednjem olimpijskem obdobju do Francije 2030. "Štiri leta hitro minejo in v Franciji bom spet poskušal priti do kolajn. Zdaj me najprej čakajo novi zdravniški pregledi, da ugotovimo, kaj se je danes zgodilo."

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre biatlon Tommaso Giacomel
