Francoske biatlonke olimpijske prvakinje, Slovenke po skromnem streljanju 16.

Francoske biatlonke so postale olimpijske prvakinje v štafetni preizkušnji 4 x 6 km v Anterselvi. V postavi Camile Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon in Julia Simon so potrdile vlogo favoritinj in slavile 51 sekund pred Švedsko in 1:07 minute pred Norveško. Slovenska četverica je na strelišču nastopila slabo in zasedla 16. mesto.

Slovenke so preizkušnjo končale pet minut za zmagovalkami, skupaj so morale kar šestkrat v kazenski krog ob 11 popravah na strelišču. Lena Repinc je dobro začela, leže zadela vse tarče, malce pa se ji je zalomilo stoje, ko je porabila vse tri poprave za eno zgrešeno tarčo. Predala je na 12. mestu z dobre pol minute zaostanka.

"Do desetega strela fenomenalen nastop, res mi je škoda tega strela. Vseeno sem ga na srečo uspela zadeti in na koncu zaostanek ni bil tako velik. Ugibam, da sem ga malo prehitro sprožila, moram še preveriti pri trenerju, potem pa predolgo stala na progi, nabrala se mi je kislina in težko je bilo streljati. Potem pride tudi panika, a sem vesela, da sem se uspela zbrati, čeprav šele pri tretji popravi," je svoj nastop ocenila Repinc.

Lampič: To je po vseh boleznih realnost

Druga je šla na pot Anamarija Lampič ter za razliko od posamičnih tekem leže pokrila vse tarče in napredovala na šesto mesto. Znova pa se je zalomilo stoje, obenem je imela še težave s puško in morala dvakrat v kazenski krog.

"Počutje ni bilo najboljše, že celo leto ni. To je realnosti po vseh boleznih, ne počutim se močno, niti energijsko nisem tam, kjer bi lahko bila. Edina svetla točka iger je bilo današnje streljanje leže, kjer se mi je vse izšlo. Stoje je bilo kar mučno, veliko napak in nikomur ne privoščim tako zahtevnega streljanja," je dejala Lampič.

Nekdanja tekačica je svoji kolegici Manci Caserman predala kot 15. z zaostankom slabe minute in pol. Mlada članica slovenske četverice je dobro opravila nalogo na strelišču in pridobila dve mesti. Polona Klemenčič je imela velik zaostanek za najboljšo deseterico, a se je s petimi zadetimi tarčami leže približala temu cilju, stoje pa bila slaba, zgrešila kar sedemkrat in morala štirikrat v kazenski krog.

Klemenčič: Streljala sem kot ponavadi, a tarče niso padale

"Če bi sama vedela, kaj je šlo narobe, bi bilo dobro. Trudila in poskušala sem, ni mi bilo povsem jasno, kaj se dogaja. Streljala sem kot ponavadi, ampak tarče niso padale. Vmes sem se skušala popraviti v položaju, ampak mi žal ni šlo. Na progi sem se počutila res dobro in hitro. Ne zdi se mi, da bi šla v drugem krogu prehitro in bi bila to težava. Skušala sem zmanjševati zaostanek za ostalimi ekipami, morda je bila to napaka," pa je povedala Klemenčič.

V boju za zmago je bilo v prvih dveh predajah precej sprememb na prvih treh mestih, nato pa so se Francozinje odlepile ter zasluženo slavile naslov in osvojile peto kolajno na letošnjih OI.

Za preostali kolajni so bile v igri štiri reprezentance, v zadnji predaji pa sta Švedinja in Norvežanka izkoristili težave Čehinje, Vanessa Voigt pa je bila kljub natančnem streljanju prepočasna v smučini. Švedska je na koncu zaostala 51 sekund, Norveška pa 1:07 minute.

Do konca biatlonskega sporeda bosta na vrsti še tekmi s skupinskim startom. V petek (14.15) bodo na 15 km tekmovali moški z edinim Slovencem Jakovom Fakom, ženska preizkušnja na 12,5 km brez slovenske udeležbe pa bo v soboto ob 14.15.

Izidi: - ženske, 4 x 6 km: 1. Francija 1:10:22,7 (1+6) (Camile Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon) 2. Švedska + 51,3 (1+7) (Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) 3. Norveška 1:07,6 (0+7) (Marthe Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten, Maren Kirkeide) 4. Nemčija 1:29,1 (1+9) 5. Češka 2:07,5 (1+10) 6. Poljska 2:14,8 (0+12) 7. Finska 2:28,7 (0+9) 8. Švica 2:47,6 (1+10) 9. Ukrajina 3:19,5 (0+9) 10. Slovaška 3:40,8 (0+10) ... 16. Slovenija 4:59.4 (6+11) (Lena Repinc, Anamarija Lampič, Manca Caserman, Polona Klemenčič) ...

