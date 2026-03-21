Lena Repinc do izida kariere in nastopa v skupinskem startu

Biatlonka Lena Repinc je na zasledovalni tekmi v Oslu osvojila 13. mesto in dosegla najboljši izid v karieri v svetovnem pokalu. Z današnjim uspehom si je priborila tudi nastop na nedeljski sklepni tekmi sezone v skupinskem startu.

Tekmovalka iz Bohinja je zelo dobro opravila že sprint, kjer je bila 17., uvod v današnjo tekmo pa ni obetal izida kariere, saj je Repinc na prvem streljanju morala v kazenski krog in zdrsnila na 22. mesto.

V nadaljevanju pa je bila 22-letna Slovenka nenatančna le še enkrat in počasi pridobivala in tudi v zadnjem krogu, kjer je prišlo do številnih menjav na progi, ni popustila in pridobila še eno mesto.

V ospredju se je odvijal boj med švedskima sestrama Elviro in Hanno Öberg ter trikratno olimpijsko prvakinjo, Francozinjo Julio Simon. Na prvem strelskem postanku je v igri za stopničke ostala še Italijanka Lisa Vittozi, ki pa je dvema zgrešenima streloma nato dodala še dva in izpadla zdrsnila po lestvici rezultatov.

Prav na koncu sta za zmago sprintali Hanna Öberg in Julia Simon, pol sekunde prednosti pa si je za 16. zmago v karieri priborila Švedinja. Tretja je bila Elvira Öberg in četrta zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, Francozinja Lou Jeanmonnot.

Danes zasledovanje čaka še Tonija Vidmarja. V nedeljo pa imata nastop na tekmi s skupinskim startom že zagotovljen Polona Klemenčič in Lena Repinc, z dobrim dosežkom si ga danes lahko pribori tudi Vidmar.