Vancouver, Colorado, Carolina in Boston za konferenčni polfinale

Boston Burins bi si s četrto zmago nad Torontom že zagotovili mesto v polfinalu vzhodne konference in s tem spopad s Florida Panthers. Na tekmeca v drugem polfinalu vzhoda čakajo tudi New York Rangers in tudi ti bi ga lahko dočakali že v sredo zjutraj, če Carolina Hurricanes še četrtič premagajo New York Islanders.

V zahodni konferenci pa polfinalista še ni, to pa utegneta spremeniti moštvi Vancouver Canucks in Colorado Avalanche. Slednje je edino v prvem krogu končnice, ki v seriji vodi proti višje postavljenim tekmecem, s 3:1 v zmagah namreč vodijo proti Winnipegu, ki je redni del sezone končal na drugem mestu zahodne konference. Colorado je bil četrti.

Anžeta kopitarja in njegove Los Angeles Kings tekma za biti ali ne biti čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko se bodo na peti tekmi končnice spopadli z Edmontonom v Kanadi. Oilers vodijo s 3:1 v zmagah.

Liga NHL, 30. april, prvi krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /2:2/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:3/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /3:1/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /3:1/ Vzhod:

New York Rangers* – Washington Capitals /4:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /3:1/

Florida Panthers* – Tampa Bay Lightning /4:1/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /3:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

* - že v konferenčnem polfinalu

