To noč ni spanca! Po Dončiću igra še Kopitar.

V noči na soboto si lahko lepo prednost treh zmag priigrajo hokejisti ekipe New York Rangers. Dobili so namreč prvi dve tekmi z Washington Capitals. Bolj izenačen je za zdaj dvoboj prvega kroga med Los Angeles Kings in Edmonton Oilers. Kralji so prvo tekmo sicer izgubili s 4:7, dobili so torej kar sedem golov, a nato drugi dobili z golom Anžeta Kopitarja v podaljšku za 5:4. Še dodaten plus za samozavest Kingsov, pri katerih sicer največ golov dosega Adrian Kempe (dva na drugi tekmi). Kings so trenutno v nekaj boljši formi, saj so dobili sedem od zadnjih desetih tekem, Oilers pa le pet.

Liga NHL, 26. april, 1. krog končnice: