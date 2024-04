Kopitar v podaljšku postal veliki junak Kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL v gosteh premagali Edmonton Oilers in serijo v zmagah izenačili na 1:1. Srečanje je po dveh minutah in šestih sekundah podaljška odločil Anže Kopitar. Slovenski kapetan zmagovitih gostov je dosegel tri točke, prvi dve s podajama za vodstvo z 2:0.

Kralji so izgubili prvo tekmo, prav tako v Kanadi, s 4:7. Šestintridesetletni Hrušičan se tedaj ni vpisal med strelce ali podajalce.

Na drugi tekmi serije je Adrian Kempe po podajah Kopitarja v četrti minuti tekme zadel za 1:0, nato je povišal ob koncu 15. minute. Tedaj je Kopitar v protinapadu natančno podal pred vrata, plošček pa je v zraku s palico v gol preusmeril Kempe. Slabi dve minuti pred koncem uvodne tretjine je bilo 3:1 za goste, ko je bil uspešen Drew Doughty.

Veselje Kraljev ob zmagi. Foto: Reuters

Pred tem je izid znižal Brett Kulak. Domači so z edinima goloma v drugem delu izenačili, uspešna sta bila Dylan Holloway in Zach Hyman. V drugi minuti zadnje tretjine je Kralje v vodstvo znova povedel Kevin Fiala. Minuto in 37 sekund pozneje je znova izenačil Holloway.

Ekipi se bosta zdaj preselili v Los Angeles, kjer bo tretji dvoboj v soboto ob 4.30 po slovenskem času.

Prav tako na zahodnem delu lige so branilci naslova, Vegas Golden Knights, s 3:1 v Dallasu še drugič premagali Stars in povedli z 2:0 v zmagah. Na vzhodnem delu pa je v Torontu ekipa Boston Bruins s 4:2 premagala Maple Leafs in z 2:1 ponovno prevzela vodstvo v dvoboju. Pri treh zadetkih kosmatincev je sodeloval Brad Marchand, zabil je dva gola in imel še asistenco.

Liga NHL, 24. april, 1. krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:2/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:1/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:1/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /1:1/ Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /2:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /2:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /2:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /2:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

