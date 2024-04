Panterji in Carolina na stežaj odprli vrata napredovanja

Ekipi Florida Panthers in Carolina Hurricanes sta v severnoameriški hokejski ligi NHL le še zmago oddaljeni od naslednjega kroga končnice. V tretjih tekmah prvega kroga sta dosegli še tretji zmagi, Panthers so Tampo Bay Lightning premagali s 5:3, Carolina pa New York Islanders s 3:2.

Tampa je odlično odigrala začetek druge tretjine, kar pa je bilo na koncu premalo za uspeh. V prvih treh minutah tega dela igre sta Steven Stamkos in Tyler Motte zaostanek spremenila v minimalno vodstvo, sploh prvo v tej seriji končnice, toda nalet ni trajal dolgo.

Sam Reinhart in Brandon Montour sta spet poskrbela za vodstvo Floride, prvi gol je za Panterje v prvi tretjini dosegel Matthew Tkachuk. Steven Lorentz je v začetku zadnjega dela utrdil vodstvo floridske zasedbe, kanček upanja za domače je bil zadetek Nicolasa Paula za 3:4, a je piko na i z zadetkom v prazna vrata pol minute pred koncem postavil Tkachuk.

"Verjetno je bilo to najboljših deset minut v tej seriji, ampak ko smo že mislili, da je to to, smo začeli delati napake, zaradi katerih smo veliko izgubili," je po tekmi priznal kapetan Tampe Stamkos.

Bolj zadovoljen je bil Tkachuk. "Zdaj smo v položaju, ki smo si ga pred končnico lahko le želeli. A bila so obdobja, ko so bili tudi oni res dobri, in reševala nas je dobra obramba."

Carolino od napredovanja loči le še zmaga. Foto: Reuters

V prvi tretjini sta za Carolino zadela Brent Burns in Dmitrij Orlov, za Newyorčane je znižal Pierre Engval na začetku druge, a je hitro odgovoril Sebastian Aho za 3:1. Gol Brocka Nelsona je otočanom sicer prinesel novo upanje, a je bil zadnji na dvoboju. Vratar Frederik Andersen je za tretjo zmago zbral 29 obramb.

"Prvi tretjini sta bili dobri, a smo vedeli, kaj nas čaka. V zadnji so res dali vse od sebe, a naš vratar je imel nekaj izjemnih obramb in to je odločilo tekmo," je dvoboj ocenil trener zmagovite ekipe Rod Brind'Amour.

Islanders so med tekmo zamenjali vratarja, Ilijo Sorokina je po treh prejetih zadetkih zamenjal Semjon Varlamov. Pri strelih na gol so sicer prevladovali poraženci (31-22).

Kopitarjevi v noči na soboto prvič v tej seriji doma

Slovenski zvezdnik v NHL Anže Kopitar bo z Los Angelesom naslednjo tekmo uvodnega kroga končnice igral v noči na soboto, po dveh je izid v zmagah na dvoboju z Edmontonom izenačen na 1:1.

Liga NHL, 25. april, 1. krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:2/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:1/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:1/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /1:1/ Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /2:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /3:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /3:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /2:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: