NY Islanders in Tampa Bay Lightning že na počitnice?

V hokejski ligi NHL bi se lahko v noči na nedeljo že poslovili moštvi New York Islanders in Tampa Bay Lightning. Obe v seriji prvega kroga končnice že zaostajata z 0:3 v zmagah proti Carolina Hurricanes in Florida Panthers. V takšnem neugodnem položaju bi se utegnili znajti tudi Dallas Stars, ki proti branilcem naslova prvakov iz Las Vegasa zaostajajo z 0:2.