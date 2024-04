Panthers se lahko kot drugi uvrstijo v drugi krog končnice

Po New York Rangers lahko v noči na torek dobimo drugo ekipo, ki se bo uvrstila v drugi krog končnice lige NHL. Florida Panthers na dvoboju proti Tampa Bay Lightning vodijo s 3:1 v zmagah in peto tekmo igrajo na domačem ledu. Na četrti so zmagali s 6:3. Tampa je na zadnjih desetih tekmah dosegla samo dve zmagi, Florida osem.