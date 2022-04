Čudež na Manchestru: epski preobrat in razočaranje velikega Gretzkyja

Zakaj "čudež na Manchestru"? Dvorana Forum, v kateri so domače tekme tedaj igrali hokejisti moštva Los Angeles Kings, se je nahajala na bulvarju Manchester v losangeleškem okrožju Inglewood. Kaj pa je bilo tako čudežnega? Zgodil se je "največji preobrat v zgodovini bojev za Stanleyjev pokal", kot piše v arhivu lige NHL.

Vroči Edmonton z Gretzkyjem, Messierjem, Kurrijem, …

Tistega večera pred štirimi desetletji se je v znameniti dvorani Forum – od leta 1967 do 1999 so si jo LA Kings delili tudi z košarkarsko dinastijo Los Angeles Lakers, ki je v njej slavila šest naslovov prvaka v ligi NBA – potekala tretja tekma divizijskega polfinala, prvega kroga "play-offa" lige NHL. LA Kings, ki so se v končnico prebili skozi šivankino uho, redni del sezone 1981/82 pa končali z vsega 18 zmagami, kar 49 porazi in 13 neodločenimi izidi, so se merili z absolutnimi favoriti v diviziji Smythe, vročimi Edmonton Oilers, moštvom, v katerem so v velike hokejske zvezde že dozorevali Wayne Gretzky, Mark Messier, Jarri Kurri, …

Linija "Triple Crown", kaj dosti več pa ne

Vsi omenjeni in še nekaj članov tedanjih Oilers so kasneje postali člani hrama slavnih, in tudi tedaj, po izvrstnem rednem delu sezone, v katerem so z 48 zmagami, 17 porazi in 15 neodločenimi izidi zbrali kar 48 točk več od kraljev (111:63), so bili strokovnjaki prepričani, da bodo v seriji na tri zmage prav ekspresno opravili z Los Angelesom. Ta je imel tedaj v ekipi linijo "Triple Crown" (trojna krona), ki so jo sestavljali Charlie Simmer na levem, Dave Taylor na desnem krilu in Marcel Dionne na centru, "kaj dosti več napadalnega pa ne," kot se je leta kasneje spominjal napadalec tedanjih kraljev Bernie Nicholls.

V Los Angelesu "čudežnike" še častijo:

Prvo presenečenje že na prvi tekmi končnice

Tega je v moštvo, ki se je med rednim delom sezone spopadalo s težavami, pripeljal dežurni gasilec, trener Don Perry, ki je ekipo prevzel na sredini sezone. Pripeljal je še nekaj okrepitev, ekipa je začela funkcionirati, ravno še pravi čas, da je ujela končnico, a v to je vendarle vstopila kot izraziti avtsajder. Na prvi tekmi končnice so kralji pripravili prvo presenečenje, ko so zmagali v Edmontonu, Oilers so se nato zbrali, zresnili in dobili drugo tekmo, v "čudežne" tretji pa so po dveh tretjinah vodili že s 5:0 in zmaga je bila le še "formalnost". A je bil to račun brez krčmarja.

Čudežnih 20 minut

Sledilo je čudežnih 20 minut in eden najbolj norih preobratov v zgodovini lige NHL. Mrežo vratarja Oilers Granta Fuhra je po dveh minutah in 46 sekundah tretje tretjine načel branilec LA-ja Jay Wells. Po zadetku Douga Smitha v 46. minuti tekme je bilo 2:5 in navijači v dvorani Forum so zastrigli z ušesi. Charlie Simmer je v 55. minuti zabil za 3:5, Mark Hardy dobro minuto kasneje za 4:5 in v Formumu je zavladala norišnica. Eksplozija navdušenja je sledila po zadetku Steva Bozeka pet sekund pred koncem rednega dela tekme in kralji so izsilili podaljšek. Bili so v popolnem naletu, Edmonton pa v šoku in le dve minuti in 35 sekund v podaljšku je Daryl Evans zadel za veličastno zmago.

Daryl Evans

"Bil je eden tistih strelov, ko zamižiš in samo upaš, da boš zadel. Plošček je našel luknjo nad Fuhrovo ramo," je 30 let po zmagovitem golu za LA Times povedal Evans, leta 1982 novinec v moštvu. Ta zmaga je pomenila popoln preobrat, LA Kings so dobili tudi četrto tekmo in Edmonton izločili s skupnim izidom 3:2 v zmagah. Njihovo veselje ni trajalo dolgo, že v divizijskem finalu so naleteli na Vancouver, ki jih je ustavil s 4:1 v zmagah, a ostal je spomin na "najbolj nor preobrat v zgodovini Stanleyjevega pokala".

Vrata LA-ja je branil mario Lessard:

"Edmonton ni bil tako grozljiv kot so bili Vancouver, Calgary in Winnipega"

"Proti Edmontonu smo bili vedno našpičeni. Nismo se jih bali, saj smo bili prepričani, da z njimi lahko igramo. Saj so imeli Gretzkyja, Messierja in ostale, ampak morate vedeti, da takrat niso osvojili še ničedar, takrat so še vedno vladali NY Islanders," se je tiste končnice spominjal branilec Jay Wells. "V rednem delu so nas postavili na laž," je še dodal. V rednem delu so se v sezoni 1981/82 kralji z Edmontonom pomerili osemkrat in le enkrat zmagali, dvakrat pa igrali neodločeno. "To je bila ekipa igralcev z veščinami. Tako smo bili tudi sami. Nismo pa dobro igrali s Calgaryjem, Vancouvrom in Winnipegom. To so bile fizične ekipe, z njimi smo bili krvave bitke. Edmonton ni bil tako grozljiv, če si le uspel omejiti določene igralce," je še povedal Wells.

"Treba je bilo paziti na Gretzkyja, pa Kurrija in Messierja. Imeli so veliko nevarnih orožij, ampak ker sem prišel iz Quebeške lige, sem znal poskrbeti za red na ledu," pa se je spominjal branilec Mark Hardy, tudi sam tedaj od sezone ni pričakoval veliko: "Seveda si kot mlad igralec želiš osvojiti Stanleyjev pokal, a za nas je bil tedaj uspeh že uvrstitev v končnico. To smo pričakovali, ni pa se prav veliko ljudi strinjalo z nami."

Stanleyjev pokal je v Los Angeles pripeljal šele Anže Kopitar. Foto: Guliverimage/Getty Images

LA privabil Gretzkyja, a Stanleyjev pokal jim mu je prinesel šele Kopitar

Edmonton se je že v naslednji sezoni prebil vse do finala, pa tam priznal premoč Islanders (0:4), naro pa Stanleyjev pokal osvojil v letih 1984, 85, 87, 88 in 90. Kanadski superzvezdnik, najboljši hokejist vseh časov, Wayne Gretzky se je nato preselil prav v Los Angeles in se z njim leta 1993 prebil do finala, do naslova pa nikoli. Na prvi Stanleyjev pokal so morali LA Kings čakati vse do leta 2012, ko jim ga je pomagal dvigniti najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. In to ponovil še leta 2014.

