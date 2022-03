Z lesenim loparjem jim je paral živce

Pisalo se je leto 1989, ko je zdaj že nekdanji teniški igralec Miloslav Mečir na turnirju v Indian Wellsu dvignil prestižni pokal. Ta zmaga se danes ne zdi nič posebnega, a slovaški teniški igralec je zadnji, ki mu je uspelo na turnirjih serije ATP zmagati z lesenim loparjem. To se danes zdi nepredstavljivo.

Foto: Guliverimage

Mečir je 19. marca leta 1989 po štirih nizih (3:6, 2:6, 6:1, 6:2, 6:3) v finalu premagal Francoza Yannicka Noaha. V prvih dveh nizih je Francoz nadigral Slovaka, saj mu je "zabil" 14 asov. Mečir je v nadaljevanju dvoboja spremenil taktiko in začel bolj pogosto prihajati na mrežo. Nova taktika se je obrestovala in na ta način je dobil enega najpomembnejših turnirjev v svoji karieri.

"Mislil sem, da me je že premagal, a nisem hotel obupati. Mislil sem, da je dvoboja že konec. Poskušal sem le nadaljevati in igrati po svojih najboljših močeh. Na začetku je bil na igrišču kot tiger in sploh nisem vedel, kam bo poslal žogico," je po zmagi povedal Mečir.

Njegova igra je bila vselej nepredvidljiva.

Izkoristil je odsotnost Lendla, izpadla sta tudi Becker in Agassi

Tistega leta na turnirju ni bilo prvega nosilca Ivana Lendla, zato je njegovo mesto prevzel Boris Becker, sicer dvakratni zmagovalec tega turnirja. Legendarnega Nemca je v četrtem krogu nekoliko presenetljivo premagal Američan Jay Berger, s tem pa je Mečirju odprl pot do turnirske zmage.

Uvrstitev danes 57-letnega Slovaka ni bila nobeno presenečenje, saj je nekaj mesecev pred tem zmagal na olimpijskih igrah, na OP Avstralije pa se je prebil do finala. Veliko večje presenečenje v finalu je bil njegov nasprotnik Yannick Noah, ki mu je med drugim v četrtfinalu uspelo premagati tretjega nosilca turnirja Andreja Agassija.

Foto: Guliverimage

Eden zadnjih, če ne celo zadnji

Poleg tega, da je imel Mečir poseben igralski slog, je bil eden zadnjih, če ne celo zadnji, ki je igral z lesenim loparjem. Pravzaprav je na koncu igral z loparjem Snauwaert iz mešanice lesa in grafita. Ti so bili nekoliko težji in manj zmogljivi od grafitnih loparjev, ki jih je v poznih osemdesetih letih uporabljala že večina igralcev. Kombinacija lesenega in grafitnega loparja je igralcu dajala bolj tradicionalen občutek, torej občutek, da igra z lesenim loparjem. In ravno Yannick Noah, njegov nasprotnik v finalu Indian Wellsa, je bil zadnji igralec, ki je na turnirju za grand slam zmagal z lesenim loparjem (na OP Francije leta 1983). Leta 1984 pa je začel igrati z grafitnim loparjem.

Miloslav Mečir je leta 1988 na OI v Seulu osvojil dve medalji - zlato med posamezniki in bron med dvojicami. Foto: Guliverimage

Znan je bil po svoji nepredvidljivi igri

Miloslav Mečir se je rodil leta 1964 v takratni Češkoslovaški, leta 1982 je začel kariero kot profesionalni igralec in že zelo kmalu opozoril nase s svojo igro. Njegovi udarci so bili zelo nepredvidljivi, imel je zelo dober občutek za žogo in tudi zelo spretno se je gibal po igrišču. Zaradi tega je dobil tudi vzdevek velika mačka.

Svoj prvi turnir je osvojil leta 1985 v Rotterdamu. Na turnirjih za grand slam je dvakrat igral v finalu, med drugim se lahko pohvali z zlato olimpijsko medaljo z olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. Skupno je v karieri osvojil enajst turnirskih lovorik. Njegovi soigralci znajo povedati, da se je na turneji držal bolj zase in da jim je s svojo nepredvidljivo igro paral živce.

Miloslav Mečir je kariero končal že pri 26 letih. Foto: Guliverimage

Kmalu za tem je bilo vsega konec

Na žalost je bila turnirska zmaga leta 1989 v Indian Wellsu tudi njegova zadnja. Na začetku leta 1990 se je zaradi poškodbe hrbta odločil lopar postaviti v kot in končati profesionalno teniško kariero. Svojo športno pot je končal pri 26 letih, a spomin na njegovo prefinjeno igro se je ohranil vse do danes.