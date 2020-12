Tragičen splet okoliščin, ki je zaostril varnostne ukrepe v ligi NHL

Medtem ko se vodilni možje lige NHL in klubi še vedno dogovarjajo o terminu prvih tekem nove sezone najmočnejše hokejske lige na svetu, na katerih zaradi pandemije covid-19 zagotovo ne bo gledalcev, smo v tokratnem Skoku v športno preteklost koledar zavrteli dobrih 18 let nazaj, na tragičen večer, ko je po spletu nesrečnih okoliščin ugasnilo mlado življenje. Brittanie Nichole Cecil je še danes edina smrtna žrtev med gledalci, ki je podlegla poškodbam, prejetim med ogledom NHL-tekme. Njena smrt je spremenila varnostne ukrepe na srečanjih lige NHL.

Obračun med Columbus Blue Jackets in Calgary Flames 16. marca 2002 je spremenil življenja mnogih. Foto: Reuters Da ploščki na hokejskih tekmah pristanejo med gledalci na tribunah, ni nič nenavadnega, na NHL-tekmah med ogrevanjem opozarjajo na nevarnost, kar pa je zapisano tudi na vstopnici. Tu in tam sicer pride tudi do poškodb, a primeri, kot je bil pri Brittanie Nichole Cecil, so izjemno redki.

13-letna nogometašica, cheerleaderka in ljubiteljica Columbus Blue Jackets se je 16. marca 2002 z mačeho odpravila na ogled svoje prve NHL-tekme. V Nationwide Areni v Columbusu so gostovali člani Calgary Flames, vstopnico ji je kot rojstnodnevno darilo podaril oče.

Sprva ni kazalo na resno poškodbo

Brittanie je sama zapustila dvorano, stanje naj bi se čez noč izboljšalo, nato pa hitro poslabšalo. Umrla je 48 ur po usodnem udarcu. Foto: Printscreen Twitter 20. marca tistega leta bi praznovala 14. rojstni dan, a ga ni dočakala. Malce pred polovico srečanja je domači center Espen Knutsen streljal na gol, Calgaryjev branilec Derek Morris je strel blokiral s palico, plošček pa je prek pleksi stekla poletel na tribuno. Nič nenavadnega. V večini primerov. A žal ne v tem.

Plošček je med letom oplazil enega od gledalcev in priletel v glavo ameriške najstnice. Zadel jo je v predel levih senc. Sprva je kazalo, da dekle, ki je bilo v trenutku usodnega strela od ledene ploskve oddaljeno več kot 30 metrov, ni utrpelo hujše poškodbe. V spremstvu mačehe in zdravstvenega osebja je po udarcu na lastnih nogah zapustila dvorano in obiskala zdravniško pomoč, edina vidna poškodba je bila okrvavljena rana.

V bolnišnici v Columbusu, proti kateri je bilo pozneje usmerjeno mnogo kritik, se ji je stanje najprej poslabšalo, a naslednji dan je kazalo, da si bo opomogla. Ni tožila nad bolečinami, normalno je komunicirala, z družino se je celo šalila, kako lep spominek (plošček) je prejela ob ogledu tekme, na kateri je na koncu slavil "njen klub". Stvari so se nato drastično spremenile. Nadaljnji pregledi so pokazali hude poškodbe vretenčne arterije, možgani si jo močno otekli, 48 ur po nesreči je umrla.

Mar. 18/2002 - 13-year old Brittanie Cecil passes away, two days after being hit in the head by a hockey puck during a NHL game. pic.twitter.com/kvTvn7prvz — Today In History (@TodayThatWas) March 18, 2017

Nikoli več ni bil isti igralec

Nekdanji NHL-igralec Knutsen je za tragično novico izvedel na treningu, ko sta ga sprva tolažila soigralca Ray Whitney in Kevin Dineen. Espen Knutsen (številka 21) po tragičnem večeru ni bil več isti igralec. Foto: AP Photo/Frank Gunn, Guliverimages

Člani Columbusa se spomnijo neutolažljivega joka plavolasca z vzdevkom "Shampoo", ki so mu poskušali dopovedati, da krivda ni njegova, da ploščki večkrat pristanejo na tribuni, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin. "V našem športu večkrat poudarjamo, da gre za šport žilavih, močnih, borbenih posameznikov, a z nemočjo se je težko boriti. Bil je povsem nemočen," je o Knutsenu za ameriške medije dejal Dinen.

Takrat 30-letnega Norvežana je tolažil tudi trener Dave King, ki mu je dal možnost, da izpusti naslednje tekme, a se je Knutsen odločil stopiti na led. "Bil je neutolažljiv, tedne in tedne. Ta nesrečni dogodek je končal njegovo kariero. Espen je bil izjemna oseba, z veliko talenta, a po tistem dogodku ni bil isti igralec," so pri NY Timesu povzeli besede trenerja Columbusa.

"Lahko govorijo, da ni tvoja krivda, a ..."

Norvežanova kariera je šla po dogodku, za katerega se je dolgo krivil, navzdol. Leta 2005 je zaradi poškodbe odložil igralsko opremo in se posvetil trenerstvu. Dolga leta je bila trener in športni direktor Valerange. Foto: Guliverimage Iskra, s katero se je večkrat zoperstavil močnejšim nasprotnikom, je po besedah soigralcev počasi ugašala. Skrbelo ga je vsakič, ko je plošček zapustil ledeno ploskev, tudi nasprotniki naj bi bili do Knutsena na tekmah precej prizanesljivi. V NHL je vztrajal še dobro sezono, se nato vrnil v Evropo, leta 2005 pa končal igralsko kariero in se posvetil trenerskemu poklicu.

"Ko so mi povedali za smrt Brittanie, nisem mogel verjeti. Šlo je za rutinsko igro, rutinski strel. Niti pomislil nisem, da je šlo kaj narobe. Še videl sem jo, ko je sama odkorakala. Tragična nesreča, ki je ne morem odmisliti, vselej je prisotna v mislih," je o nesrečnem marcu 2002, za katerega si dolgo časa ni odpustil, dejal Knutsen, Morris, ki je podstavil palico, pa: "Želiš si, da bi lahko rekel, da se vsak dan se dogaja, da ploščki letijo na tribune, a ne moreš. Lahko ti govorijo, da ni tvoja krivda, a vseeno čutiš, da si delno kriv."

Spomin na čeladah V spomin na prezgodaj umrlo dekle so do konca sezone na čeladah nosili kratice njenega imena. Foto: Reuters V spomin na prezgodaj umrlo dekle so hokejisti Columbusa do konca sezone na čeladah imeli zapisane njene inicialke BNC - Brittanie Nichole Cecil.

Skoraj devet let po nesreči se je Knutsen srečal z družino Brittanie Cecil in se po pogovoru s sorodniki znebil dela bremena. Foto: AP Photo/Columbus Dispatch, Brooke LaValley

Knutsen, ki si je dolgo očital tudi to, da se ni udeležil pogreba Brittanie Nichole Cecil, in družina nesrečnice sta leta 2010 dobila nekakšen zaključek. Norvežan se je ob prvi vrnitvi v ZDA srečal s sorodniki pokojnice in se po večurnem pogovoru vsaj nekoliko otresel bremena.

Mati pokojnice Jody Naudascher je ob srečanju z Norvežanom sploh prvič stopila v domovanje Columbus Blue Jackets. Foto: AP Photo/Columbus Dispatch, Brooke LaValley, Guliverimage "Nikoli vas nismo krivili za njeno smrt. Bila je nesreča, ničesar vam ne očitamo. Prepričana sem, da bi bila Brittanie nadvse vesela, če bi vas lahko spoznala. Niste krivi vi, nihče ni, splet nesrečnih okoliščin. Vse to sem vam želela povedati," je v Nationwide Areni, v katero je ob srečanju s Knutsenom vstopila sploh prvič, dejala mati Jody Naudascher, ob tem pa s prstom pokazala na zaščitno mrežo za golom in dodala: "Vesela sem, da zdaj visi tu. To je edina pozitivna stvar."

Obvezna zaščitna mreža, Bettman: Po treh minutah je ne bo nihče opazil

Žal je tako, da se številne stvari praviloma spremenijo šele po nesrečnih dogodkih. Tudi smrt Brittanie je pripeljala do spremembe - zaostritve varnostnih ukrepov med tekmami lige NHL.

"Naše dvorane so varne, a ko pride do takšne tragedije, je čas za ponovno oceno varnosti, temeljito analizo, kaj je treba še izboljšati," se je na nesrečo odzval komisar lige NHL Gary Bettman in nedolgo zatem napovedal novo pravilo pri organizaciji tekem, ki so ga morali od sezone 2002/03 naprej upoštevati vsi klubi lige NHL.

Danes obvezna zaščitna mreža za goloma v Nationwide Areni v Columbusu. Foto: Reuters

"Po tragediji Brittanie Cecil je liga NHL v zadnjih nekaj mesecih podrobno preučila dvorane. Analiza je potrdila, da so prizorišča sicer varna, a kljub temu smo sprejeli dodatne ukrepe, ki bodo še izboljšali varnost in zmanjšali možnost, da bi ploščki prileteli na tribuno. Na obeh koncih ledene ploskve mora biti zaščitna mreža. Nekateri imetniki sezonskih vstopnic so se sicer pritoževali, da bo to motilo njihov pogled, a povem vam, po treh minutah sploh ne bodo opazili mreže," je sporočil Bettman.

Novi ukrep, v nekaterih manjših dvoranah so ga poznali že prej, pozneje pa se je razširil tudi drugod po svetu, je resda na začetku sprožil negodovanje nekaterih navijačev, a zagotovo marsikomu prihranil zdravniško oskrbo.

