Še deset dni loči moštva Luke Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja do prvih pripravljalnih tekem na novo sezono lige NBA, ki se bo začela 22. decembra, Anže Kopitar pa odgovorov o tem, kdaj bo z Los Angeles Kings spet v tekmovalnem ritmu, še nima.

Zapletalo naj bi se pri denarju. NHL naj bi zaradi pandemije covid-19 želela, da se igralci dodatno odrečejo določenim odstotkom plače, pa čeprav so zaradi pandemije julija podpisali dodatek h kolektivni pogodbi in se dogovorili o stvareh, vezanih na znižanje financ. A dokler ne bo dogovora NHL in sindikata igralcev NHLPA, ne bo odgovora o začetku sezone. Kot dan D so omenjali 29. november, nato začetek tega tedna, ki pa je že mimo ...

Zadnja tekma Anžeta Kopitarja ima dolgo brado. Odigral jo je 11. marca. Foto: Getty Images

Hokejski strokovnjaki, ki čez lužo podrobno spremljajo dogajanje v NHL, Darren Dreger, Pierre LeBrun in Frank Seravalli, so v pogovoru za TSN dali vedeti, da tako lastnike kot igralce počasi mineva potrpljenje. "Sindikat igralcev je odločen, da ne bo popuščal, seveda bi se to lahko spremenilo, a pri NHLPA menijo, da bi NHL moral spoštovati pogoje, o katerih so se dogovorili pred nekaj meseci. Eden od članov igralskega komiteja mi je priznal, da je zelo razočaran nad tem, da se NHL ne trudi čim prej, pod nujno, rešiti vse skupaj. To bi moral biti čas, ko bi obe strani utrjevali načrte za sezono, a jih zaradi finančnega zastoja ne. Igralci zagotovo menijo, da se po nepotrebnem zapravlja čas," je dejal LeBrun.

Gary Bettman je pred tedni kot želeni datum začetka nove sezone obkrožil 1. januar 2021, a gre pričakovati zamik. Foto: Reuters

Komisar lige NHL Gary Bettman je novo sezono želel začeti 1. januarja, a je bolj verjetno, da se bo začela nekje med 20. januarjem in začetkom februarja. Pojavljajo se sicer ugibanja o črnem scenariju, da bi vodstvo NHL sezono odpovedalo, kot razlog pa ne bi navedlo nesporazuma s soigralci, pač pa višjo silo (pandemijo), a Dreger meni, da do tega ne bo prišlo.

Se je pa v sredo v spletnem intervjuju oglasil Bettman in zanikal, da bi NHL od sindikata zahtevala nova pogajanja o kolektivni pogodbi, potem ko so se julija dogovorili za štiriletno podaljšanje. Kot pravi, strani razpravljata o kratkoročnih vprašanjih in dolgoročnih gospodarskih posledicah. Prva vključujejo razpravo o tem, ali bodo klubi igrali v svojih dvoranah, mehurčkih, hibridih, in verjetnem začasnem preoblikovanju divizij. "Trenutno smo sredi drugega vala, ki bi bil lahko hujši od prvega. Vzeli smo si čas, pri pripravi načrtov smo osredotočeni na zdravje in varnost, želimo sprejeti prave odločitve. Pri tem se posvetujemo z nekaterimi uglednimi posamezniki, ki jih ne bom imenoval," je pojasnil, zakaj še ni odločitve o usodi nove sezone. Bettman se je v svojem govoru dotaknil tudi vrnitve gledalcev. Ta je po posvetu z zdravstvenim osebjem in podatkih o tem, kdaj naj bi bilo cepivo dostopno za širšo javnost, najbolj verjetna v sezoni 2021/22, ko se bo liga s pridružitvijo Seattle Kraken razširila na 32 ekip. "Osredotočeni smo na to, da nekako poskušamo izpeljati sezono 2020/21 in da se v 2021/22 vrnemo v normalnost." Dodal je še, da bi bili letošnji pripravljalni kampi nekoliko krajši, kot so jih NHL-ovci vajeni, in da bi ekipi verjetno odigrale eno do dve pripravljalni tekmi. O časovnici sprejetja konkretnejše odločitve ni govoril.

Ne le začetek sezone, v zraku je še precej drugih vprašanj. Koliko tekem bo obsegal redni del? Pišejo o več različicah: od 48 krogov do 52, pa 58 krogov. Kako bo videti končnica? Po nekaterih informacijah bi se začela sredi maja, prva kroga bi lahko potekala na tri zmage (sicer vsi krogi potekajo na štiri), saj naj bi si televizijska mreža s pravicami NBC želela, da se sezona konča do konca junija. Julija bo namreč oči uprla v Tokio in prestavljene olimpijske igre.

Ena od štirih divizij/skupin bi bila povsem kanadska. Foto: Reuters

Med vprašanji je tudi, kje in kako bodo potekale tekme. Vsi si seveda želijo igrati v domačih dvoranah, a zaradi naraščajočih okužb s covid-19 to morda ne bo mogoče, meni Seravalli, ki kot plan B omenja hibridne mehurčke in igranje na nevtralnih terenih.

In če je v zraku še precej stvari, se vsaj razdelitev na štiri preoblikovane divizije zdi dokončna. Ena od teh bo zaradi prepovedi prehajanja meja povsem kanadska, tri pa ameriške. Kakšna bo razdelitev v slednjih, pa je novo vprašanje. Kar nekaj ekip lahko namreč umestijo v različne divizije ...