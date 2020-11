Bo Kopitar na vrnitev čakal do februarja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so v najkakovostnejši košarkarski ligi na svetu že pred časom določili začetek nove sezone (22. december), je v ligi NHL še precej nejasnosti. Vodstvo tekmovanja je kot ciljni datum sicer postavilo 1. januar 2021, a začetek tedna je sprožil debate o tem, da bi se NHL lahko začela šele v začetku februarja.

Komisar severnoameriške lige NHL Gary Bettman je pred tedni izrazil željo, da bi se novo tekmovalno obdobje začelo 1. januarja prihodnje leto. A poleg logističnih vprašanj, ki zajemajo razdelitve na "skupine", potovanja, testiranja, oblike tekmovanja (mehurčki, tekme z gledalci ali brez njih), je treba razrešiti še kar nekaj vprašanj, povezanih s financami in krčenjem stroškov.



Novinar Nick Kypreos je na družbenem omrežju zapisal, da vodstvo NHL in sindikat igralcev NHLPA pretekli konec tedna prvič po dolgem času nista bila v stiku. Ob tem je dodal, da se pojavljajo namigovanja o novi prestavitvi začetka sezone, in sicer bi lahko vodstvo tekmovanja začetek prestavilo na 1. februar, redni del pa bi v tem primeru lahko obsegal zgolj 48 tekem.

Onkraj Atlantika so na 5. februar že prestavili začetek American Hockey league, v katerem igrajo podružnice klubov NHL.

Zadnja sezona se je zaradi pandemije novega koronavirusa močno zavlekla, končala se je šele 28. septembra z naslovom prvaka Tampa Bay Lightning.