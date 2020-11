Koronavirus v NHL

Kdaj se bo začela zaradi covid-19 prestavljena nova sezona lige NHL, še ni znano. Želeni datum vodstva tekmovanja naj bi bil 1. januar, a pojavljajo se namigovanja, da je mogoč enomesečni zamik. Nekateri NHL-ovci se čez lužo v manjših skupinah na in ob ledu pripravljajo na uvod sezone 2020/21, a pri Vegas Golden Knights in Columbus Blue Jackets so aktivnosti prekinili, saj so potdili okužbe z novim koronavirusom.



Kot poročajo ameriški mediji, so pozitivni test prejeli štirje hokejisti kluba iz meke igralništva. Ti so v izolaciji in se počutijo bolje. V torek so o pozitivnih testih poročali tudi iz Columbusa, pri katerem niso zapisali, koliko članov je zbolelo, so pa sporočili, da so ti igralci že od preteklega tedna v karanteni in da so površine dvorane Nationwide Arena, namenjene suhemu treningu, že nekaj dni zaprte. Tako bo ostalo vsaj do prihodnjega tedna.



V dvorani so tako na kot ob ledu ob upoštevanju ukrepov med drugimi trenirali Nick Foligno, David Savard, Riley Nash, Mihail Grigorenko. Kot pravijo pri Columbusu, gre za prvi izbruh covid-19 v klubu po poletni vrnitvi večine NHL-ovcev v tekmovalni ritem.



