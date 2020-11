Jeseničani z visoko zmago skočili tik za Olimpijo

Hokejisti Jesenic so tudi na drugi tekmi premagali drugo ekipo Celovca in vknjižili nove točke.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na prestavljeni tekmi uvodnega dela tekmovanja, v katerem se točke delijo šele po seštevku dveh medsebojnih srečanj, zanesljivo ubranili tesno prednost proti drugi ekipi Celovca. Z visoko zmago (8:2) so skočili na tretje mesto lestvice. Pred njimi sta le vodilni Salzburg in večni tekmec Olimpija.

Jeseniška ekipa, ki je na domačem ledu v tej sezoni še nepremagana, je tokrat "odplačevala dolgove", nastale oktobra. Takrat so povratno srečanje proti drugi ekipi Celovca zaradi težav z novim koronavirusom v koroškem taboru prestavili. Celovčani so tako po več kot mesecu dni danes odigrali prvo srečanje po prisilnem počitku in priznali premoč gostiteljem.

Ekipo Mitje Šivica (branila je prednost 3:2), ki je prevladovala, je v peti minuti v vodstvo popeljal Jaka Šturm, izid uvodne tretjine je postavil Mirko Djumić. V nadaljevanju je Sašo Rajsar z dvema zadetkoma prednost zvišal na +4, za petardo v golu gostov je v 34. minuti poskrbel Jaka Sodja. Celovčani so po visokem zaostanku odgovorili z dvema zadetkoma, Žana Usa sta premagala Markus Pirmann in Valentin Ploner. Jeseničani so v zadnji tretjini še dodatno napolnili gol nasprotnika. Za končnih 8:2 so zadeli Ahmet Jakupović, Erik Svetina in še enkrat Sodja.

Železarji so z novo zmago na nepopolni lestvici skočili na tretje mesto, tik za Olimpijo, ki ima na računu točko več in tekmo manj. Na prvem so s kar štirimi obračuni več Salzburžani, ki so v torek pričakovano premagali zadnji Linz.

V soboto v Kitzbühel

Jeseničani bi morali v sredo loviti točke državnega prvenstva, a je tekma proti Celju prestavljena. V alpski akciji bodo znova v soboto na gostovanju pri Kitzbühlu.

Drugi slovenski predstavnik Alpske lige HK SŽ Olimpija bo v soboto gostoval pri Vipitenu, že v četrtek pa se bo ustavil pri Rittnu.

Alpska liga Torek, 24. november

HDD Sij Acroni Jesenice : KAC II 8:2 (2:0, 3:2, 3:0) /3:2/

Šturm 5., Djumić 14., S. Rajsar 23., 31., Sodja 34., 56. (PP1), Jakupović 41., Svetina 51. (PP1); Pirmann 36., Ploner 39.



Red Bull Juniors : Steel Wings Linz II 6:0



//rezultat prve tekme