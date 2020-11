Jeseničani v dveh dneh do dveh zmag

Hokejisti Jesenic so prišli do dveh zmag v dveh dneh.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v petek po hudem boju po kazenskih strelih premagali Bregenzerwald, v soboto pa v zgoščenem programu Alpske lige obračunali še z Lustenauom. Z Bregenzerwaldom, enim najskromnejših moštev sezone, so se železarji namučili in zmagali šele po kazenskih strelih, Lustenau pa so dan kasneje premagali veliko bolj zanesljivo.

Sobotna tekma v dvorani Podmežakla se je razvnela v drugi tretjini, ko so gostitelji z golom Timoteja Kočarja povedli, Frederik Rassmusen v 27. in Renards Karkls v 33. minuti pa sta ob igralcu več na ledu poskrbela za preobrat. Med 33. in 37. minuto pa so se popolnoma razigrali železarji in z dvema goloma Blaža Tomaševića in Mirka Đumića vnovič prevzeli pobudo.

Ko je Jaka Sodja v 41. minuti povišal na 5:2, je bil zmagovalec znan. Karkis je sicer še znižal zaostanek, v zadnji minuti pa so gostje priložnost za izenačenje iskali z menjavo vratarja s šestim igralcem v polju. A tvegana poteza se jim ni obrestovala, saj je Žan Jezovšek dosegel še šesti gol za Gorenjce in postavil piko na i, poroča STA.

V petek mučenje z Bregenzerwaldom

Težka petkova tekma pred praznimi tribunami dvorane Podmežakla se je po kazenskih strelih izšla v korist Jeseničanov. Ti so po prvih dveh tretjinah brez golov doživeli šok v 44. minuti tekme, ko je goste v vodstvo povedel Julian Metzler. Dobri dve minuti kasneje je izid izenačil Žan Jezovšek, do konca rednega dela tekme pa se mreži nista več zatresli. Tudi v podaljšku, v katerem so imeli domači minuto in pol celo dva igralca manj na ledu, ne, zato so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Domači vratar Žan Us je v teh ostal nepremagan - en strel je ubranil, dva sta gostujoča hokejista zapravila sama -, na drugi strani pa je gostujočega čuvaja mreže Felixa Becka še enkrat premagal Jezovšek. Dve točki sta ostali na Gorenjskem, z eno domov potujejo Bregenzerwaldčani.

Fotogalerija s tekme Jesenice - Bregenzerwald (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Slovenska predstavnika bosta prihodnji teden igrala prestavljene tekme Alpske lige. Olimpija bo pri Rittnu gostovala v četrtek, Jeseničani pa naj bi v torek pričakali KAC II. Za torek in četrtek predvidena slovenska derbija za DP sta tako prestavljena na 12. december (Ljubljana) in 2. januar 2021 (Jesenice) . Za točke v Alpski ligi pa se bosta tekmeca udarila 2. marca 2021 v Ljubljani in 9. marca 2021 na Jesenicah.

Alpska liga Četrtek, 19. november

Red Bull Juniors : Kitzbühel 3:1

Fassa : Asiago 1:2

Vipiteno : Cortina 3:5 Petek, 20. november

HDD Sij Acroni Jesenice : Bregenzerwald 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) - po kazenskih strelih

Jezovšek 47., 65.; Metzler 44. Sobota, 21. november:

HDD Sij Acroni Jesenice : Lustenau 6:3 (0:0, 4:2, 2:1)

Kočar 22., Tomaževič 33, 37., Đumić 34., Sodja 41., Jezovšek 60.; Rasmussen 27., Karkls 33., 47.