Nik Zupančič odstopil: Če narediš neumnost, se moraš spoprijeti s posledicami

Konec je sodelovanja Nika Zupančiča in poljskega prvoligaša Re-Plast Unia Oświęcim, ki ga je nekdanji slovenski selektor prevzel pred lansko sezono. V tej je poljski kolektiv popeljal do nenadejanega polfinala, nato pa je tekmovanje prekinila pandemija novega koronavirusa, a so kljub vsemu prejeli srebrne kolajne (drugi so bili po rednem delu).

"Trener se ne sme tako obnašati"

Zupančič je v nedeljo z Oswiecimom, katerega člani so tudi trije Slovenci Luka Kalan, Gregor Koblar in Klemen Pretnar ter nekdanji jeseniški vratar Clarke Caunders, gostoval pri Torunu, kjer so izgubili tretjič zapored (0:4). Po uvodni tretjini in minimalnem zaostanku ni bil navdušen nad opravljenim delom sodnikov, kar jim je po pisanju poljskih medijev tudi povedal in vanje vrgel bidon. Prejel je kazen tekme, o dodatnih posledicah pa naj bi odločala disciplinska komisija lige.

52-letnik jo je prehitel in v ponedeljek podal odstop. Vodstvo kluba ga je sprejelo. "Za mojo odločitev obstajata dva ključna razloga. Prvi je dogajanje po uvodni tretjini tekme proti Torunu. Trener se ne sme tako vesti. Včasih v življenju narediš neumno stvar, in ta je bila ena od teh. Če se to zgodi, se moraš spoprijeti s posledicami. Tega si ne bi smel privoščiti," je za uradno stran nekdanjega kluba dejal Zupančič.

Za odstop se je odločil po nedeljski tekmi, na kateri je zaradi nezadovoljstva s sojenjem v sodnike vrgel bidon z vodo in jim povedal nekaj glasnih besed. Ob slovesu je izpostavil dva razloga za odhod. Foto: Vid Ponikvar

Zupančič je pred meseci v pogovoru za Sportal spregovoril o različnih plateh poljske lige in se dotaknil se tudi sodnikov: "Sodniki so za moje pojme na zelo nizki ravni. Gre za moško ligo, z veliko kontakta, igre na telo, kar se včasih izrodi ravno zaradi slabih sodnikov."

Potrebujejo nov začetek in energijo

"Druga stvar pa je, da bi ekipa Oswiecima morala igrati bolje. Mislim, da sem izčrpal vse načine, da bi pomagal igralcem. Oni so odgovorni za to, kar delajo na ledu, a trener bi moral imeti možnost spremeniti stvari in jih obrniti v pravo smer. Verjamem, da ekipa za to potrebuje novo energijo, nov začetek," je zaključil Ljubljančan, ki ga je v trenerskem štabu želela Olimpija.

Člani poljskega kluba so trije Slovenci: Luka Kalan (na fotografiji), Gregor Koblar in Klemen Pretnar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Unia Oswiecim, ki si je s tretjim zaporednim porazom otežila delo pri preboju v polfinale poljskega pokala, je v prvenstvu trenutno četrta. Do imenovanja novega trenerja bo moštvo vodil Zupančičev pomočnik, še en stari znanec slovenskega hokeja, Michal Fikrt.