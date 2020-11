Celjani namučili Olimpijo, ki se je igrala z vodstvom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v sklopu državnega prvenstva na domačem ledu s težavo premagali HK True Celje. Ljubljančani so goste strli v zadnjih treh minutah tekme, ko so dosegli dva zadetka in postavili končnih 6:4.

Glavni trener Olimpije Gregor Polončič je nosilcem igre namenil počitek in priložnost ponudil nekaterim, ki jih v Alpski ligi ne vidimo (pogosto). A kljub temu je njegova ekipa na led proti Celjanom, ki jih trenira David Rodman, stopila v favorizirani vlogi.

Ljubljančani so po prvi tretjini vodili s 3:0, v vratih je Tilna Spreitzerja zamenjal 15-letni Jon Dukarič. Maloštevilni gostje, ki so v Tivoli pripotovali z zgolj 12 hokejisti v polju (na koncu so ostali še brez Urha Jerama, tega so ga po spletu nesrečnih okoliščin odnesli na nosilih), so znižali na 3:1, a so domači znova ušli na +3. Celjanom je do konca drugega dela uspelo še dvakrat zadeti, v zadnji tretjini pa so prišli celo do izenačenja (4:4).

Dobri dve minuti pred koncem je kazalo, da bi lahko vknjižili veliko točko, a so gostitelji, ki z igro niso navdušili, strnili vrste, dosegli dva zadetka in odnesli celo kožo.

Olimpija, po dolgem času je za zmaje zaigral povratnik po poškodbi David Planko, ostaja neporažena. Ta teden jo čakajo še tri tekme. V torek bo v sklopu DP igrala s HD Hidria Jesenice, v četrtek s Triglavom, v soboto pa se bo za alpske točke borila z Rittnom.

Celjani bi morali v sredo gostovali pri HDD Sij Acroni Jesenice, a je tekma prestavljena na 15. december.

Državno prvenstvo

Ponedeljek, 16. november

HK SŽ Olimpija : HK True Celje 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)



