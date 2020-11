Olimpija se je okrepila in se vrnila z zmago

Covid-19 je za nekaj časa ustavil slovenske aktivnosti v mednarodnem tekmovanju, v katerega sta se oba predstavnika vrnila danes. Vodilni HK SŽ Olimpija je vknjižil novo, sedmo zmago v tem tekmovanju (ob sedmih zmagah ima še en remi). Vipiteno so ugnali s 5:1.

Ljubljančani, za katere je zaigral tudi povratnik Gal Koren, manjkal pa je kaznovani Miha Zajc, so bili celotno srečanje boljši tekmec. A mrežo razpoloženega gostujočega vratarja Roberta Jonathana Reinharta so načeli šele v 23. minuti, ko je bil natančen nekdanji kapetan Olimpije Aleš Mušič, tri minute pozneje je ob igralcu manj na 2:0 zvišal novi kapetan Žiga Pance, izid tretjine pa postavil Jan Drozg​​​​​​. Zmaji, ki so si v zadnjem delu privoščili precej izključitev, so prek Jureta Sotlarja prednost še povišali, za 4:0 so znova zadeli ob igralcu manj. Gostje so deset minut pred koncem le prišli do častnega zadetka, zanj je poskrbel kapetan Markus Gander.

Trener Gregor Polončič je ob koncu priložnost za članski debi ponudil komaj 15-letnemu vratarju Jonu Dukariču​​​​​​, ki se je s soigralci veselil zmage s 5:1. Končni rezultat je z drugim zadetkom postavil Drozg.

Olimpijo zdaj čakata dve tekmi državnega prvenstva, v soboto pa bo v Alpski ligi gostila Ritten.

Koren nadaljuje v zeleno-belem

Gal Koren se je vrnil v zeleni dres, z Olimpijo se je dogovoril za dvoletno sodelovanje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Gal Koren. 28-letnik že od leta 2014 bolj ali manj igra v dresu Olimpije. Za zmaje je igral tudi lani, a po sezoni ni prišlo do dogovora o podaljšanju sodelovanja. Omenjalo se je selitev v Romunijo, a Koren se je naposled pridružil že tako močnemu ljubljanskemu moštvu. Dogovorili so se za sodelovanje do konca sezone 2021/22. Za zmaje je igral že proti Vipitenu. "Lepo se je vrniti v zeleni dres in na tivolski led. Tu se počutim domače, ekipa je odlična in vzdušje v tej garderobi je vedno pozitivno. Veseli me, da liga kljub razmeram poteka naprej in se veselim novih tekem in zmag naše ekipe," je ob vrnitvi povedal v lanski sezoni najboljši strelec Olimpije v Alpski ligi.

Jeseničani gostujejo pri Feldkirchu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, med katerimi so potrdili 21 pozitivnih testov na novi koronavirus, so v četrtek odigrali prvo srečanje po treh tednih. V dvorani Podmežakla so s 4:1 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, zvečer pa jih čaka prvo alpsko srečanje po skoraj mesecu dni, gostovali bodo pri Feldkirchu. Zadnjič so se za alpske točke potegovali 17. oktobra.

Alpska liga Sobota, 14. november

HK SŽ Olimpija : Vipiteno 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) Mušič 23., Pance 26. (SH1), Drozg 30., 53., Sotlar 43. (SH1); Gander 51.

19.30 Feldkirch - HDD Sij Acroni Jesenice

Bregenzerwald - Red Bull Juniors

Lustenau : Steel Wings Linz 6:0

Fassa - Gardena

Cortina - Pustertal Nedelja, 15. november

Feldkirch - Steel Wings Linz

Lestvica* 1. HK SŽ Olimpija 2 tekmi – 15 točk

2. Vipiteno 3 - 10

3. Pustertal 2 - 10

4. Red Bull Juniors 2 - 9

5. Lustenau 3 - 9 6. Feldkirch 0 – 9

7. Gardena 2 – 8

8. Kitzbuhel 0 – 6

9. Asiago 3 – 6

10. Ritten 1 – 4

11. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 3

12. Fassa 2 – 3

13. EC KAC II 0 – 3

14. Cortina 0 – 1

15. Bregenzerwald 1 – 0

16. Steel Wings Linz 1 – 0 *V lestvico rednega dela so vštete tudi točke iz predtekmovanja, ne pa število tekem iz predtekmovanja; lestvica ni popolna, saj nekatera moštva še niso odigrala vseh predvidenih tekem predtekmovanja.

