Železarji tekmovalni post končali z zmago na jeseniškem obračunu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se v tekmovalni ritem, od katerega jih je za tri tedne oddaljilo več pozitivnih testov na novi koronavirus, vrnili z zmago. Varovanci Mitje Šivica, po novem jim pomaga tudi Sašo Rajsar, so upravičili vlogo favorita in v okviru državnega prvenstva s 4:1 premagali HD Hidria Jesenice. Ekipa HK MK Bled je s 4:3 strla HK True Celje, HK Triglav Kranj pa je s 3:1 premagal HK Slavija Junior.