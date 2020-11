Novi koronavirus je v zadnjih desetih dneh močno ohromil hokejsko dogajanje na Jesenicah. Pri HDD Sij Acroni Jesenice so pretekli teden potrdili pozitiven test pri dveh tretjinah testiranih (pri 21) . Stanje se počasi izboljšuje, nekateri so se že vrnili na treninge na ledu, v začetku tedna naj bi bila na ledu znova vsa ekipa. Derbi s HK SŽ Olimpija je prestavljen za 14 dni (na 24. november), v tekmovalni pogon pa se bodo železarji vrnili prihodnji četrtek.

Epidemija novega koronavirusa je po predčasnem koncu večine lanskih hokejskih sezon močno zarezala tudi v tekočo. To so na lastni koži občutili v taboru HDD Sij Acroni Jesenice, ki ga je bolezen covid-19 za nekaj dni skorajda povsem ustavila.

Vodstvo gorenjskega društva je zaradi slabega počutja nekaterih članov že 24. oktobra preventivno prestavilo srečanje Alpske lige z Lustenauom, nekaj dni zatem pa prejelo prve pozitivne teste na novi koronavirus. Sledilo je testiranje vse ekipe, pokazalo je kar 21 pozitivnih testov od opravljenih 30.

Nekateri brez znakov, nekatere je zdelalo bolj

"Številka je bila res visoka. Po svoje smo imeli srečo v nesreči, saj sta bili dve tretjini ekipe pozitivni istočasno, tako da smo imeli vsi premor. Menim, da bi imeli več težav, če bi se vsakih nekaj dni pojavili dva ali trije pozitivni testi. Nekateri so bili povsem brez simptomov, nekateri so imeli vročino le en dan, nekateri pa so bili malce bolj bolni. Se pa zdaj večinoma počutijo bolje, počasi se vračamo," nam je danes spodbudne informacije sporočil športni direktor jeseniškega kolektiva Marcel Rodman. "Nekateri so bili povsem brez znakov, nekateri so imeli vročino le en dan, nekateri pa so bili malce bolj bolni. Se pa zdaj večinoma počutijo bolje, počasi se vračamo," pravi Marcel Rodman. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prvi že na ledu, konec tedna se vrača večina

Na Jesenicah upajo, da bo konec tedna oziroma v začetku prihodnjega na treningu večina ekipe oziroma kar vsa. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kot pravi, se je nekaj fantov, ki so bili na testiranju negativni, v sredo vrnilo na treninge na ledu. "Danes sta se jim pridružila še dva, jutri še eden, v soboto pa menim, da bi morala biti velika večina fantov že na treningu. Čeprav so bili ti fantje zdravi, so bili treningi zadnja dneva krajši in manj intenzivni. Tudi konec tedna bo za fante, ki se bodo vrnili, gotovo manj intenziven. Kdor bo potreboval še kakšen dan več, da si opomore, si ga bo vzel. Če bo imel kdo ob vrnitvi na treninge težave še naprej ali pa bi se pojavile kakšne bolečine, ga bomo umaknili in bo opravil dodatne preglede," razlaga Rodman, ki je bil v tem času v stiku tudi z Avstrijci.

Nekateri klubi pri sosedih z zajetnejšo finančno injekcijo bodo hokejiste, pri katerih so potrdili okužbo, poslali še na EKG-pregled pljuč, ki omogoča jasnejši vpogled v to, ali je koronavirus pri kom pustil posledice. Na Jesenicah teh pregledov ne bo, so se pa držali navodil, da so okuženi določeno obdobje po pozitivnem testu in/ali zadnjih simptomih preživeli v samoizolaciji.

Desetega novembra bi moral biti v Podmežakli derbi z Olimpijo, a so ga po dogovoru prestavili na 24. november. Dva dni pozneje se bosta največja slovenska hokejska tekmeca za točke državnega prvenstva pomerila še v Tivoliju. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Naslednja tekma v četrtek proti "mladim železarjem"

Zaradi težav z obolelimi so morali prestaviti kar nekaj tekem (v Alpski ligi so bile zaradi okužb v različnih taborih prestavljene tekme z EC KAC II, Lustenauom, VEU Feldkirch in EC Kitzbühel). Zadnjo so odigrali 20. oktobra v sklopu državnega prvenstva, v katerem bi se morali v zadnjih dneh pomeriti s Celjem, a je tudi to srečanje prestavljeno. Kot tudi derbi za točke DP s HK SŽ Olimpija, ki bi ga morali odigrati 10. novembra v Podmežakli. Po dogovoru ga bodo 24. novembra, le dva dni pozneje pa se bodo z zmaji na tekmi slovenskega prvenstva udarili še v Tivoliju.

V tekmovalni pogon se bodo vrnili v četrtek proti HD Hidria Jesenice. Foto: Grega Valančič/Sportida Za preostale prestavljene tekme še nimajo nadomestnega datuma. Prvi obračun po vrnitvi v tekmovalni ritem pa jih čaka v četrtek, 12. novembra, ko jim bodo nasproti stali mladi železarji, HD Hidria Jesenice.

"Proti Olimpiji bi bilo, glede na kakovost tekmeca, po mojem mnenju prezgodaj. Prvo tekmo bomo tako odigrali v četrtek z Jesenicami, kar pa ne pomeni, da jih podcenjujemo. V soboto bomo gostovali pri Feldkirchu. Kmalu zatem nas med 20. in 26. novembrom čaka cel kup tekem (pet v tednu dni). Ne želimo novih prestavitev, saj moramo odigrati še nekatere, ki smo jih že prestavili," o urniku še pravi 39-letnik in se nadeja bolj mirnega nadaljevanja sezone.

Uspešen rožnati oktober Rožnati dresi za dober namen. Foto: Domen Jančič Člani Jesenic so tudi letos sodelovali pri osveščanju javnosti o raku dojk. Tako kot v lanski sezoni so oktobra na domačih tekmah nosili rožnate drese. Te so si prek licitacije lahko priborili navijači. Zmagovalcem licitacije je uspelo zbrati 2.799 evrov, ki jih bodo podarili združenju za ozaveščanje o raku dojk – Europa Donna Slovenija.

