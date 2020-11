Matjaž Kopitar: Bolj kot to, da se ne vidimo, me skrbi, da nekatere lige stojijo

"Želeli smo izpeljati novembrski zbor, a ko se je virus vse bolj širil, je postalo jasno, da žal ne bo nič. Me pa bolj kot to, da se s fanti ne vidimo, skrbi, da nekatere lige stojijo," razmišlja selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar, ki upa, da varovanci ostanejo zdravi in se čim prej vrnejo v pogone ter spomladi prihodnje leto le dočakajo domače svetovno prvenstvo.

Slovenska hokejska reprezentanca bi morala biti ta teden gostiteljica tradicionalnega turnirja, na katerem bi na Bledu v mehurčku sodelovale še Avstrija, Belorusija in Francija. A epidemija novega koronavirusa je selektorju Matjažu Kopitarju znova preprečila snidenje z varovanci. Zadnja močnejša reprezentančna akcija sega v februar, ko so se Slovenci uvrstili na zaključni turnir olimpijskih kvalifikacij. Tega so zaradi covid-19 pozneje prestavili na prihodnje leto, prestavili so tudi svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bi moralo aprila potekati v Tivoliju. Pa bo res? S selektorjem, ki je rise, zbrane predvsem iz slovenskih klubov, zadnjič vodil septembra na poletni ligi, smo se pogovarjali o usodi SP, reprezentančnih načrtih za zimo, spremenjenem načinu skavtskega dela za Los Angeles Kings in še čem.

Kopitar je avgusta na poletni ligi sicer vodil slovensko vrsto, a so jo sestavljali hokejisti iz slovenskih klubov, zadnja močnejša reprezentančna akcija sega v februar, ko so si na Jesenicah priigrali vstopnico za zaključni olimpijski kvalifikacijski turnir. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Te dni bi morali biti z varovanci zbrani na Bledu, gostiti novembrski reprezentančni turnir, a je epidemija novega koronavirusa znova prekrižala vaša načrte. Razočarani?

Res smo želeli, da bi ta zbor lahko izpeljali. Precej smo se pogovarjali o tem, kdo bi sploh lahko prišel, kdo je v pogonu, kdo ne. Naredili smo daljši seznam igralcev, saj je bil Bled kar dolgo časa v igri, da bi tam lahko izvedli turnir ali vsaj pripravljalni tekmi. To bi bilo dobro za vse. Potem pa se je virus še bolj razširil, številke so poskočile, postalo je jasno, da ne moremo narediti nič. Žal.

So na seznamu prevladovali predvsem fantje, ki igrajo v domačih klubih, pa tisti iz lige IceHL (nekdanja EBEL) in Francije?

Želel sem, da bi prišli vsi trije Nemci (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič, op. a.), ki še ne igrajo. Trenirali so, kolikor so, zato se mi je zdelo zanimivo, da bi morda prišli domov in tu odigrali kakšno tekmo, preden se jim začne prvenstvo. Zdaj so si sicer v Nemčiji zamislili pokal. Ne vem, ali bo ali ne bo.

Prišli bi tudi igralci iz Francije, kjer imamo dva vratarja. Tudi Rok Stojanovič letos od začetka brani pri Nici, tako da bi bilo tudi njega zanimivo preizkusiti.

Na seznamu so bili tudi ti, ki igrajo v ligi EBEL, čeprav so imeli tudi v tej ligi določene težave s koronavirusom. Želja je bila, da bi na Bled prišli Avstrijci. Če bi svoje iz lige EBEL spustili na turnir, bi morali tudi naše.

V končni fazi pa bi prišli vsi mladi domači fantje, ki igrajo na Jesenicah in v Ljubljani.

"Bolj kot to, da se s fanti ne vidimo, skrbi, da nekatere lige stojijo, da se ne igra, da fantje niso v pogonu." Foto: Peter Podobnik/Sportida Kako vse te odpovedi - aprila je odpadlo domače svetovno prvenstvo drugega razreda, avgusta olimpijske kvalifikacije (oboje je prestavljeno na prihodnje leto), zdaj še novembrski turnir - vplivajo na reprezentanco?

Pravega odgovora, kaj to pomeni za nas, kakšen vpliv bo to imelo v prihodnje, nimam. Zagotovo ne pomenijo nič dobrega. Ne samo za nas, ampak za ves hokej oziroma še širše, za ves šport.

Evropski hokej spremljam zelo podrobno in vidim, kaj se zaradi koronavirusa dogaja naokoli. Kako na primer v ligi KHL ekipe igrajo brez 12 ali pa še več igralcev, ki bi sicer bili v postavi. Ali pa dogajanje v Švici, kjer smo v Bernu vajeni na 17 tisoč ljudi na tekmi, zdaj pa jih je bilo le tisoč. V mnogo ligah so odloki o tem, da gledalcev ne sme biti, kar za šport ni dobro.

Me pa bolj kot to, da se s fanti ne vidimo, skrbi, da nekatere lige stojijo, da se ne igra, da fantje niso v pogonu. Lepo bi bilo, da bi se povsod zagnalo, da bi vsi igrali, da bi tudi mi imeli turnir, da bi se nekaj dogajalo. Tako kot se je, pa ne glede na to, kakšno ekipo smo imeli, na poletni ligi.

Jan Urbas in Miha Verlič v Nemčiji še nista začela prvenstva, zadnjo tekmo sta odigrala pred skoraj osmimi meseci. Kopitarja bolj kot za izkušene igralce skrbi za mlajše, na katerih zna "koronaobdobje" pustiti več posledic. Foto: Sportida

Omenili ste zaskrbljenost, ker nekateri ne igrajo. Nemška trojica skoraj osem mesecev ni imela tekme. Kako gledate na to?

Za njih me ne skrbi toliko. Gre za rutinirane igralce, ki bodo, ko se bodo vrnili v tekmovalni ritem, hitro "notri". Bolj si rutiniran, manj časa porabiš za prilagajanje. Pravzaprav na njih raje gledam s pozitivne plati. Kaj pa če bi bili poškodovani in celo leto zaradi poškodbe ne bi igrali? Tu bi bila večja težava. Takrat bi zaostajali, ker bi bi bili zgolj opazovalci tistih, ki igrajo. Zdaj pa so vsi v istem položaju, vsi le trenirajo.

Manj prijeten je trenuten položaj za domače mlade fante. Igrajo, igrajo, potem pa pride do dveh okužb, vsi morajo v karanteno, 14 dni so brez tekem. Največja škoda je, ker niso v ritmu. To se zna poznati. Predvsem pri mlajših zna vse skupaj pustiti več posledic kot pri izkušenejših.

"Če je zdrav, verjamem, da bo dobil klub in bo tudi še igral," pravi o položaju Sabahudina Kovačevića. Foto: Peter Podobnik/Sportida Eden od tistih, ki se je znašel v nezavidljivem položaju, je Sabahudin Kovačević. Zaradi težje poškodbe je izpustil celotno lansko sezono, v tej je za zdaj uradno še brez kluba. Kakšno je stanje z njim?

Vidim ga na Jesenicah. Med poletno ligo še ni bil stoodstoten. Samo upam, da je njegova poškodba pozabljena, da ni še kaj, kar bi ga lahko oviralo pri nadaljnjem igranju. Vemo, da ni več najmlajši, lani se je zgodila poškodba, poleg tega je trenutno brez kluba. Kar si najbolj želim za igralce, je, da so zdravi. Upam, da on je. Če je, verjamem, da bo dobil klub in bo tudi še igral.

Koliko ste v stiku s fanti, z legionarji?

Trenutno nismo preveč. Stvari malo spremljam prek socialnih omrežij, ogledam si kakšno tekmo, sem in tja se s kom slišim, a da bi konstanto "klicaril" in spraševal, kako in kaj, ne. To ni moj način. Vedo pa fantje, da jih spremljam.

Težko je verjeti, da bo decembra mogoče izpeljati turnir, Kopitar upa, da jim to uspe vsaj februarja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kakšen je reprezentančni načrt za bližnjo prihodnost? Boste poskušali izkoristiti decembrski premor, če bi se razmere izboljšale, čeprav je to težko verjeti?

Vemo, da so klubi v preteklosti decembra in februarja vedno s težavo spuščali igralce. Decembra so rekli, da so utrujeni, februarja so uporabili izgovor, da se bliža končnica, da se bojijo, da bi se poškodovali ...

Ne želim biti pesimist, a težko verjamem, da bo decembra bolje. Prej sem bral neke napovedi o tretjem valu, ki naj bi bil ravno decembra, tako da nam zna decembra spet vse odpihniti. Če bi se stanje izboljšalo, sem zagotovo za to, da bi imeli zbor. In ga bomo tudi naredili. Vem, da bi bilo to tudi v interesu Avstrijcev in Italijanov, saj bo zdaj treba gledati bolj lokalno. Da bi na primer imeli dve tekmi, eno na Bledu, eno na Koroškem. Tja bi se pripeljali z avtobusom, odigrali in se takoj vrnili domov. Če bo to mogoče, bomo to naredili.

Si pa predvsem želim, da bi imeli februarja res nek turnir ali pa, da bi odigrali vsaj dve prijateljski tekmi. Da bi se dobili. Predvsem pa, da bi lige do takrat normalno delovale.

Zna biti, da bo februarja edina priložnost pred prestavljenim domačim prvenstvom, če to sploh bo?

Lahko se zgodi, da bo res tako. Malo me skrbi, kako razmišlja IIHF (Mednarodna hokejska zveza, op. a .). Njihovo razmišljanje je takšno, da bi letos izvedli le prvenstva na najvišji ravni. To pomeni svetovno prvenstvo skupine A za moške in ženske in mladinsko A skupino, ki bo v Kanadi v mehurčku. Slednje, kot kaže, bo, za A skupino moških pa ni težava le virus, pač pa tudi to, da je gostiteljica Belorusija, kjer vemo, da nimajo skrbi le s koronavirusom.

Hala Tivoli bi morala aprila gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a so ga zaradi novega koronavirusa prestavili na prihodnje leto. "Če bi še drugič zapored ostali brez prvenstva, bi bilo to skrb vzbujajoče." Foto: Vid Ponikvar

Kar se tiče drugih tekmovanj, pa se pri IIHF, kolikor je meni znano, bolj nagibajo k temu, da jih letos sploh ne bi poskušali izvesti. To bi pomenilo, da bi drugič zapored ostali brez domačega svetovnega prvenstva. Če bi se to zgodilo, bi bilo pa že malo skrb vzbujajoče.

So kakšne nove informacije glede olimpijskih kvalifikacij, ki so jih prestavili na avgust 2021?

Trenutno sem bolj osredotočen na zbiranje informacij o tem, kaj bo z našim svetovnim prvenstvom, saj je to prvi dogodek, poleg tega smo gostitelji. Če prvenstvo bo, potem je tudi upanje za olimpijske kvalifikacije.

Ciljni datum začetka nove sezone lige NHL je 1. januar, a se bo vse skupaj najverjetneje še zamaknilo. Foto: Getty Images Če bi aprila Anžeta Kopitarja lahko dočakali na domačem SP, bo v prihodnji sezoni NHL-ovce težje videti na reprezentančnih akcijah, kajne? Vodstvo lige NHL je ciljni datum začetka nove sezone postavilo na 1. januar, a dopušča možnosti, da se bo začela pozneje.

Kolikor sem seznanjen, ta datum skoraj zagotovo ne bo šel skozi in se bo vse skupaj zamaknilo, sezona pa utegne biti skrajšana. Težko je reči, kaj bo z NHL-ovci. Najprej moramo videti, v kakšnih okvirjih, v kakšni obliki bodo sezono sploh izpeljali, ali bo to v mehurčku ali kaj drugega.

Kako se je v teh "koronačasih" spremenilo opravljanje vaše službe proskavta Los Angeles Kings za Evropo?

Precej. Prej je bilo skoraj vsak teden na sporedu potovanje, bilo je razgibano, zdaj pa to malo manjka in je nekoliko monotono.

Koronavirus je vplival tudi na Kopitarjevo opravljanje skavtske vloge za Los Angeles Kings. Namesto potovanj zdaj tekme spremlja doma, prek televizije. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na srečo mi je prijatelj pomagal, tako da imam ogromno programov, na katerih lahko gledam rusko, švedsko, švicarsko ligo ..., tudi nekaj češkega hokeja, ki ga trenutno sicer ni. Tekme spremljam po televiziji, vsak dan si ogledam vsaj eno. To zagotovo ni isto, kot če bi jih gledal v živo, je pa to trenutno edina možnost, da imam pregled nad dogajanjem v teh ligah. Potovanja bi bila preveč rizična, nekatera bi zahtevala tudi karanteno.

Vse skupaj tako poteka okrnjeno, a tudi drugi imajo enake težave. Nekako se dopolnjujemo, precej se dogovarjamo, predvsem pa delamo od doma. S tem moramo živeti, čeprav sem prepričan, da to ni nikomur po godu.

Vsakdan se je spremenil. Kako sami dojemati dogajanje, povezano z epidemijo, ki narekuje naša življenja?

Drugače kot spomladi. Takrat je bilo vseeno precej manj okuženih, nisem poznal veliko ljudi, ki so bili okuženi, zdaj pa jih poznam ogromno. To na človeka, njegovo podzavest nehote vpliva. Zagotovo si zato bolj previden, se ne izpostavljaš ničemur ... Upam, da bo to kmalu za nami in da ostanemo zdravi.

