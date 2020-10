Dokončen križ čez reprezentančno akcijo

V četrtek so pri Hokejski zvezi Slovenije potrdili, da novembrskega reprezentančnega turnirja na Bledu, na katerem bi ob varovancih Matjaža Kopitarja sodelovali še Avstrijci, Belorusi in Francozi, zaradi vse slabše epidemiološke slike in zaostrovanja razmer ne bo . Po odpovedi turnirja je obstajala možnost, da bi se Slovenci na pripravljalnih tekmah pomerili le s Francozi, a so danes iz HZS sporočili, da so tudi oni odpovedali sodelovanje in da novembrska reprezentančna akcija odpade.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar tudi novembra ne bo dočakal pripravljalnega tekmovalnega preizkusa svojih varovancev. V seriji reprezentančnih hokejskih odpovedi je prišlo še do ene.

HZS bi morala po dogovoru štirih zvez (še avstrijske, beloruske in francoske) letos novembra kot prva organizirati pripravljalni turnir. Zaradi zaostrovanja razmer so razmišljali o tem, da bi ga na Bledu med 5. in 7. novembrom izvedli v mehurčku. Včeraj popoldan so iz HZS sporočili, da s turnirjem ne bo nič in da so ga po pogovoru prestavili na november 2021.

Če so Avstrijci dali jasno vedeti, da s potovanji novembra ne bodo tvegali, so bili Francozi v četrtek še v igri, da bi po prestavitvi turnirja s Slovenci novembra odigrali vsaj pripravljalni tekmi. A dan pozneje so iz HZS prišle nove informacije, Francozov ne bo v Slovenijo, novembrska reprezentančna akcija tako v celoti odpade.

Matjaž Kopitar je varovance na tekmi zadnjič vodil februarja, slediti bi morali dve veliki reprezentančni akciji (domače svetovno prvenstvo drugega razreda in olimpijske kvalifikacije), a so obe prestavili na prihodnje leto. Zdaj je odpovedana še novembrska pripravljalna akcija. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zadnjič so moči združili februarja

Kopitar je reprezentanco nazadnje zbral pred več kot osmimi meseci, ko so na olimpijskih predkvalifikacijah na Jesenicah v družbi Hrvaške, Litve in Japonske potrdili vlogo favorita in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za OI 2022.

Za olimpijsko vozovnico bi se morali boriti avgusta letos, a je novi koronavirus turnir na Norveškem, kjer bi morali sodelovati še Južna Koreja in Danska, prestavil na avgust 2021.

Že pred tem so ostali brez domačega svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda, ki bi se moralo konec aprila letos začeti v Tivoliju. Prestavljeno je na maj 2021.

Do konca leta so odpovedane tudi reprezentančne akcije mlajših selekcij.

