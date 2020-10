Pri HZS so začasno ustavili vsa nečlanska tekmovanja, medtem ko se no večina članskih nadaljevala. Kaj bo z novembrsko reprezentančno akcijo, še ni povsem jasno. Turnirja v mehurčku na Bledu zagotovo ne bo.

Pri HZS so začasno ustavili vsa nečlanska tekmovanja, medtem ko se no večina članskih nadaljevala. Kaj bo z novembrsko reprezentančno akcijo, še ni povsem jasno. Turnirja v mehurčku na Bledu zagotovo ne bo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob vse slabši epidemiološki sliki v Sloveniji in zaostrovanju razmer tudi na športnem področju smo preverili, kako je s hokejskimi članskimi tekmovanji v Sloveniji. Za zdaj bodo Alpska liga, liga IHL in državno prvenstvo potekali naprej, medtem ko je pri novembrski reprezentančni akciji še vprašaj. Načrtovanega turnirja v mehurčku na Bledu zagotovo ne bo, mogoče pa je, da se bodo risi na pripravljalni tekmi pomerili s Francozi.

Danes je začel veljati vladni odlok o začasnih omejitvah športnih dejavnosti po razglasitvi epidemije. Ta je zaustavil pogon mlajših selekcij, še naprej pa dovoljuje pripravo in tekmovanja najboljšim športnikom ter z močnimi omejitvami tudi rekreacijo vsem državljanom. Vadba je tako dovoljena športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Zadnjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500. Vsi omenjeni morajo biti po pisanju STA starejši od 15 let in vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob novih zapovedih za zajezitev širjenja novega koronavirusa smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Hokejske zveze Slovenije (HZS) Dejanom Kontrecem, ki nam je potrdil, da bodo članska tekmovanja potekala po večinoma predvidenem urniku naprej. Seveda, če ne pride do novih zaostrovanj in dodatnih ukrepov, ki bi ustavili tudi članski pogon. Na današnji popoldanski novinarski konferenci je predsednik vlade Janez Janša dejal, da ukrepi na področju športa ostajajo enaki. Prihodnji četrtek bodo preučili, ali bodo potrebne dodatne spremembe.

Alpska liga

Olimpija in Jesenice bosta v soboto začela redni del Alpske lige. Predvideno je, da bodo Ljubljančani gostili Gardeno, železarji pa bodo gostovali pri Lustenauu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako je predvideno, da se bo v soboto začel redni del Alpske lige. Ta je zadnje tri tedne potekala po regionalnih skupinah s po štirimi udeleženci, zdaj pa je predvideno, da bo vseh 16 sodelujočih moštev iz Slovenije, Avstrije in Italije lahko igralo med seboj. "Tekmovanje se bo v soboto normalno nadaljevalo. Podobno kot pri Olimpiji, ki je po eni okužbi in preostalih negativnih testih lahko nadaljevala treninge in tekmovanje, je bil v kakšnem klubu kdo okužen, ni pa nobenih informacij, da bi imel kdo od sodelujočih pomisleke glede nadaljevanja," pravi generalni sekretar HZS, ki letos predseduje alpskemu tekmovanju.

Liga IHL, člansko DP

Državno moško člansko prvenstvo in moška članska liga IHL se prav tako nadaljujeta. Foto: Eva Brili Grebenar

Nadaljevala se bo tudi članska moška liga IHL, v kateri slovenska moštva še vedno igrajo le med seboj, mešanje s hrvaškimi in srbskimi bo, če bo to mogoče, na sporedu pozneje. Prav tako se nadaljuje člansko moško državno prvenstvo. Se pa začasno prekine tekmovanje v kategoriji IHL članice.

"Za zdaj gre tudi liga IHL naprej. Če se bodo pojavile kakšne težave, bomo tekmovanje prekinili in tekme nadomestili, ko bo to mogoče. Načeloma tekmovanje tudi po zadnjem odloku lahko poteka naprej in ni ustavljeno. Kar se tiče državnega prvenstva, je predsednik HDK Maribor Mitja Robar izrazil željo, da bi zaradi trenutnega položaja s tekmami radi počakali nekaj časa. Ne glede na to, da morda nimajo nobenega primera, je treba vzeti v obzir, da ima morda kdo od članov doma starše, ki spadajo v rizično skupino ali kaj podobnega. Če bo kakšna podobna želja, se bomo odločali glede na posamezen primer. Ne bo kakšnih sankcij, tekme bodo v tem primeru prestavljene. Sicer pa bo državno člansko prvenstvo s preostalimi potekalo po urniku naprej."

Mlajše selekcije

Začasno je prekinjeno tudi tekmovanje v kategoriji IHL članice, prav tako vsa tekmovanja za mlajše selekcije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogon v mlajših selekcijah je za zdaj začasno "ustavljen". Prekinjena so vsa tekmovanja v selekcijah mlajši dečki U-13, dečki U-15, kadeti U-17 in mladinci U-19.

"Strinjam se s to potezo. Zaradi zdravstvenih delavcev, povišanih številk in vsega, kar se trenutno dogaja, se strinjam z ustavitvijo tekmovanj, ki niso nujna. Upam, da se bo res ustavilo zgolj za nekaj tednov. Tako bo precej manj škode, kot pa če bi zdaj vsi igrali in bi nato morali zapirati vse za dlje časa, kot se je zgodilo lani.

Sem pa vesel, da je država prisluhnila temu, da poskušamo profesionalni šport ohraniti. Pri profesionalnem športu gre prav tako za neke vrste gospodarsko družbo, ki bi se brez dejavnosti znašla v težavah. Z ustavitvijo mlajših selekcij se je tako zmanjšala možnost okužb v dvoranah, čeprav teh okužb ni bilo veliko. Lahko rečem, da smo se kar držali pravil, tekmovanja so dobro potekala, ni bilo množičnih odpovedi, prav tako ni bilo večjega števila okužb znotraj enega kluba. Morda je bila kakšna v kakšnem klubu."

Članska moška reprezentanca

Slovenci bi morali novembra na Bledu gostiti Avstrijce, Beloruse in Francoze, a je turnir prestavljen na prihodnje leto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenska moška članska reprezentanca bi morala novembra gostiti pripravljalni turnir, na katerem bi sodelovale še Avstrija, Francija in Belorusija. Ko smo pred tedni govorili s Kontrecem, je dejal, da turnirja najverjetneje ne bo, da gre prej pričakovati pripravljalni tekmi z Avstrijo. Ko smo ga dopoldan vprašali, kakšni so novembrski reprezentančni načrti, nam je na presenečenje odgovoril, da so tekmeci kljub vse slabšim razmeram, povezanim s covid-19, pripravljeni priti na pripravljalni turnir na Bled.

Pri HZS so sicer pričakovali, da ga bodo v upanju na boljše čase prestavili na prihodnje leto, a naposled začeli razmišljati o gostiteljstvu turnirja v mehurčku na Bledu med 5. in 7. novembrom letos (Slovenija je po dogovoru med štirimi zvezami gostiteljica prvega turnirja). Ta bi potekal v odsotnosti gledalcev in sedme sile, v dvorani bi bili le igralci, člani trenerskega štaba, zdravstveno osebje in preostali, potrebni za izvedbo tekme. Reprezentance bi bivale v dveh hotelih, namenjenih (skoraj) izključno njim, vsi bi pred prihodom opravili testiranje ...

A popoldan smo prejeli Kontrečev klic, da z mehurčkom na Bledu ne bo nič. Po pogovoru z vsemi zvezami so se vendarle dogovorili, da vse skupaj prestavijo za eno leto, na november 2021. Ukrepi se namreč iz dneva v dan spreminjajo, kaj lahko bi se zgodilo, da bi ekipe že pripotovale na prizorišče, na semaforju za organizacijo tekem pa bi ravno takrat zagorela rdeča luč ali pa bi se spremenil režim na mejah ... Na to, kakšna bo usoda novembrske reprezentančne akcije, bo treba še počakati. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po Kontrečevih besedah so Francozi še vedno pripravljeni pripotovati v Slovenijo in odigrati pripravljalni tekmi. Na končno odločitev, ali bo Matjaž Kopitar po dolgih mesecih dočakal tekmo varovancev (v primeru mehurčka bi jih bilo največ iz slovenske lige ter legionarji iz Avstrije in Francije), bo treba še nekoliko počakati, a glede na trenutne razmere je težko verjeti, da bodo pripravljalni srečanji res izvedli.

Preberite še: