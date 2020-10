Drozg debitiral ob visoki zmagi Olimpije, Jeseničani na Koroškem do tesne prednosti

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na domačem ledu pred praznimi tribunami – gledalcev zaradi novih ukrepov za zajezitev koronavirusa ne sme biti – pričakovano nadigrali lani najbolj skromno moštvo lige, Steel Wings Linz. Zmaji, za katere je debitiral Jan Drozg, so zmagali z 9:0. Povratno tekmo bodo igrali v četrtek v Linzu. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so "prvi polčas" lova na nove točke na gostovanju pri drugi ekipi Celovca opravili s tesno zmago.

Predtekmovanje, ki poteka v regionalnih skupinah in v katerem se točke delijo šele po seštevku dveh medsebojnih tekem, se za večino ekip preveša h koncu. Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so točke vknjižili tako po dvobojih z večnim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice kot po tistih z drugo ekipo Celovca, so tudi prvi del naloge proti drugi ekipi Linza (Steel Wings Linz) po pričakovanju opravili uspešno. Mlado avstrijsko moštvo so v Tivoliju odpravili z 9:0, razmerje v strelih je bilo kar 62:8.

Za Olimpijo, ki je bila boljša v vseh elementih igre, je prvič zaigral Jan Drozg. Na prvi zadetek v dresu zmajev bo moral še počakati, je pa soigralcem pomagal s tremi podajami. Po dva zadetka sta dosegla Miha Logar in Nik Simšič, nasprotnikovo mrežo pa so zatresli še Miha Zajc, Žiga Pance, Tadej Čimžar, Luka Ulamec in kapetan Aleš Mušič. Tilen Spreitzer, ki je branil prvih 40 minut, ni imel veliko dela, zaustavil je vse tri strele gostov. V zadnjem delu je priložnost za branjenje dobil Nal Kavčič, ki prav tako ni prejel zadetka.

Jan Drozg je odigral prvo tekmo za Olimpijo, na prvi zadetek bo moral še počakati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Naporno, a verjame, da bo iz tekme v tekmo bolje

"Že dolgo časa nisem igral tekem, kakšnih šest mesecev. Kar naporno se je bilo vrniti, predvsem fizično. Na takšni tekmi, ko je pri 6:0 že skoraj vse odločeno, je težko najti motivacijo, a ne glede na to moraš odigrati do zadnje sekunde in poskusiti doseči čim več zadetkov. Jaz ga danes nisem. Vsa čast vratarju. Imel sem kar nekaj smrtonosnih priložnosti, a jih nisem izkoristil. Upam, da se bo to spremenilo na naslednji tekmi," je po več kot polletni tekmovalni suši v pogovoru za Hokej TV povedal Drozg.

Trener Gregor Polončič ga je postavil v napad z Zajcem in Čimžarjem: "Zelo dobro se ujamemo. Že v reprezentanci smo odigrali skupaj nekaj tekem. Mislim, da bomo ostali skupaj in v kemiji še napredovali," je bil Štajerec zadovoljen s kemijo v napadu.

Več odsotnih Pri Olimpiji je tudi tokrat manjkalo kar nekaj igralcev. Napadalec Jure Sotlar je bolan, prvi vratar Paavo Hölsä si je pred časom poškodoval gleženj, a naj bi prihodnji teden začel trenirati. Na led naj bi se v prihodnjih dneh vrnil tudi Mark Čepon. Vsaj dva meseca naj bi bil odsoten branilec David Planko, ki ima poškodovano nartnico in ima nogo v mavcu. Od dva do tri mesece pa bo manjkal Mark Sever, ki jo je skupil na tekmi državnega prvenstva, a operacije ne bo potreboval.

V četrtek v Linz

Ljubljančani, v strokovnem taboru se jim je kot svetovalec pridružil Kari Savolainen, bodo zadnjo tekmo predtekmovanja opravili v četrtek, ko bodo Linčanom vrnili obisk. Po tem obračunu se bo začel redni del tekmovanja. Zmaji bodo v soboto gostili Gardeno.



Jeseničani so si pred povratno tekmo priigrali zadetek prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani uspešni na Koroškem

Drugi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice točkovni račun poskuša okrepiti proti drugi ekipi Celovca. Po "prvem polčasu" ima zadetek prednosti, na prvi tekmi na Koroškem je namreč zmagal s 3:2, potem ko so gole dosegli Andrej Hebar, Patrik Rajsar in Mirko Djumić.

"Tekma v Celovcu res ni bila lahka. Domači so dobro drsali in igrali borbeno. Mi smo igrali svojo igro, dve napaki sta nas stali dveh golov, ampak bili smo večji del tekme boljši, tako da gre zmaga zasluženo na Jesenice. Povratno tekmo bo treba še enkrat odigrati borbeno, da bodo tri točke ostale Podmežaklo," je po srečanju na Koroškem v klubski mikrofon povedal Rajsar.

Železarji bodo v četrte k igrali v domači Podmežakli. Foto: Domen Jančič Po tri točke v domačo dvorano

Povratna tekma bo v četrtek ob 19. uri na Jesenicah, kjer bodo železarji branili gol prednosti.

Po četrtkovi tekmi bodo Jeseničani redni del tekmovanja začeli s sobotnim gostovanjem pri Lustenauu.

Alpska liga, 17. oktober HK SŽ Olimpija : Steel Wings Linz 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Simšič 6., 25., Ulamec 17., Logar 20., 48., Zajc 22., Čimžar 36. (PP1), Pance 43. (PP1), Mušič 54. (PP1)



EC KAC II : HDD Sij Acroni Jesenice 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Pirmann 12. (PP1), Groulx 43.; Hebar 9. (PP1), Rajsar 18. (SH1), Djumić 39.



Gardena : Fassa 3:1

Red Bull Juniors – Ritten

Vipiteno – Pustertal

Lustenau – Kitzbuhel

Feldkirch – Bregenzerwald



PP1 – zadetek z igralcem več

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 4 tekme – 6 točk

2. Vipiteno 4 – 6

3. Feldkirch 4 – 6

4. Pustertal 4 – 5

5. Kitzbühel 4 – 3

6. Lustenau 4 – 3

7. HDD Sij Acroni Jesenice 4 – 3

8. EC KAC II 4 – 3

9. Ritten 4 – 1

10. Gardena 1 – 0

11. Asiago 0 – 0

12. Fassa 0 – 0

13. Red Bull Juniors 4 – 0

14. Cortina 1 – 0

15. Bregenzerwald 4 – 0

16. Steel Wings Linz 4 – 0

